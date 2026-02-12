Dos vigueses afrontan prisión por exhibicionismo en una céntrica plaza de Vigo
La audiencia previa que iba a celebrarse esta mañana se suspendió
Dos vigueses afrontan prisión acusados de exhibicionismo en una céntrica plaza de Vigo. La audiencia previa estaba señalada para este jueves en la plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo, pero se suspendió ya que solo uno de los encausados está localizado. El otro está en búsqueda.
Los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas del día 4 de junio de 2025, cuando los acusados, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, se encontraban en el parque público de la plaza de Fernando el Católico de Vigo, «donde, de común acuerdo, se realizaron sendas felaciones entre si mostrando sus órganos sexuales, ante las personas que allí se encontraban o pasaban, entre las que se encontraba una menor de 14 años que presenció de forma directa tales actos sexuales», describe la Fiscalía en su escrito de acusación provisional.
El Ministerio Público acusa de delito de exhibicionismo y solicita para cada uno de los acusados 9 meses de prisión.
