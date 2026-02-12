Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Compra Centro Comercial MeixueiroElectrolinera ultrarrápidaPenalización listas EducaciónVoluntariado contra la soledadCorte A-52 A CañizaPepe VieiraEspanyol-Celta
instagramlinkedin

Dos vigueses afrontan prisión por exhibicionismo en una céntrica plaza de Vigo

La audiencia previa que iba a celebrarse esta mañana se suspendió

Plaza de Fernando el Católico en Vigo.

Plaza de Fernando el Católico en Vigo. / GSV

Marta Fontán

Marta Fontán

Dos vigueses afrontan prisión acusados de exhibicionismo en una céntrica plaza de Vigo. La audiencia previa estaba señalada para este jueves en la plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo, pero se suspendió ya que solo uno de los encausados está localizado. El otro está en búsqueda.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas del día 4 de junio de 2025, cuando los acusados, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, se encontraban en el parque público de la plaza de Fernando el Católico de Vigo, «donde, de común acuerdo, se realizaron sendas felaciones entre si mostrando sus órganos sexuales, ante las personas que allí se encontraban o pasaban, entre las que se encontraba una menor de 14 años que presenció de forma directa tales actos sexuales», describe la Fiscalía en su escrito de acusación provisional.

Noticias relacionadas

El Ministerio Público acusa de delito de exhibicionismo y solicita para cada uno de los acusados 9 meses de prisión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
  2. El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
  3. Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
  4. Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
  5. Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
  6. Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
  7. Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
  8. Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas

Más buses nocturnos en Vigo por el Entroido: N1, C1 y N4 operativas y C1 cada 15 minutos

Más buses nocturnos en Vigo por el Entroido: N1, C1 y N4 operativas y C1 cada 15 minutos

Dos vigueses afrontan prisión por exhibicionismo en una céntrica plaza de Vigo

Dos vigueses afrontan prisión por exhibicionismo en una céntrica plaza de Vigo

Suma y sigue: el aeropuerto de Vigo capta otro avión a Egipto y llega ya a seis viajes directos

Suma y sigue: el aeropuerto de Vigo capta otro avión a Egipto y llega ya a seis viajes directos

Juicio en Vigo por «sextorsión»: «Si no pagas te reventamos la casa»

Juicio en Vigo por «sextorsión»: «Si no pagas te reventamos la casa»

La jueza cita como investigado al jefe de la Policía Local de Vigo por el accidente del «saltamontes»

La jueza cita como investigado al jefe de la Policía Local de Vigo por el accidente del «saltamontes»

El fondo holandés Redevco pagará 40 millones por el área comercial del Meixueiro de Vigo

El fondo holandés Redevco pagará 40 millones por el área comercial del Meixueiro de Vigo

La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»

La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»

El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana

Tracking Pixel Contents