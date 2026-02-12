Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desprendimientos por lluvia

Un tramo de la AG-57 estará cortado al menos una semana

La maquinaria ocupará los carriles a Baiona

Los usuarios de la Autopista do Val Miñor se encontrarán con los carriles en sentido Baiona cortados a lo largo de 2 kilómetros por Gondomar al menos una semana. Como alternativa se ha habilitado el doble sentido en los carriles a Vigo. La reconstrucción del talud que se desprendió el martes se prolongará varios días, ya que el problema se encuentra en la parte alta y los operarios deben trabajar poco a poco desde abajo, explicaron ayer fuentes de la Consellería de Vivenda e Planficación de Infraestruturas, cuya prioridad es garantizar la seguridad. en la circulación.

