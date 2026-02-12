El GPS encaja a un camión portugués en el corazón de Teis
El tráiler quedó bloqueado en la calle Santa Tegra y la Policía Local tuvo que intervenir para buscar una salida segura
Un camión tráiler con matrícula portuguesa quedó bloqueado este jueves por la tarde en la calle Santa Tegra, en Vigo, al intentar circular por una vía especialmente estrecha para un vehículo de esas dimensiones. El incidente se produjo alrededor de las 17.00 horas y obligó a avisar a la Policía Local, que se desplazó hasta el lugar para buscar una solución que permitiese retirar el vehículo sin causar daños ni agravar las complicaciones de tráfico en la zona.
Según relatan vecinos, el tráiler habría accedido a la calle siguiendo las indicaciones del GPS, una circunstancia habitual en este tipo de incidentes urbanos, y terminó quedando prácticamente encajado entre las fachadas, con un margen mínimo de maniobra. En las imágenes se aprecia cómo el conjunto ocupa prácticamente todo el ancho de la calzada, en un tramo de pendiente, mientras varios residentes supervisaban la situación a pie de calle.
Entre las opciones que se manejaban en ese momento para sacar el camión figuraban dar marcha atrás por la propia calle hasta la zona de Guixar o, como alternativa, intentar una salida por una calle estrecha en dirección contraria para enlazar con la calle Maceiras. Esta última posibilidad, sin embargo, parecía especialmente complicada debido al reducido espacio para realizar el giro en el cruce final.
Por el momento no ha trascendido oficialmente cómo se resolvió finalmente la retirada del tráiler, aunque los vecinos confiaban en que la Policía Local coordinase la maniobra para evitar daños en vehículos, aceras y fachadas, ya que el camión permaneció bloqueando el paso durante un buen rato
