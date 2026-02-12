The Mind Guardian, una aplicación con 50.000 descargas para cribar deterioro
La app del Galicia Sur y atlanTTic ya se usa en centros para la detección precoz de demencias
Con 50.000 descargas y una valoración por encima de 4,6 en las tiendas de apps, The Mind Guardian ha tenido un alto impacto. Se trata de una aplicación pata tablets Android con la que cribar y detectar de forma temprana el deterioro cognitivo a través de tres juegos que ponen a prueba la memoria semántica, la episódica y la procedimental.
Es uno de los proyectos con más repercusión de entre los nacidos de la colaboración entre el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) y atlanTTic. El empujón se lo dio Samsung, que lo incluyó en su plataforma de Tecnología con propósito.
En uso
En el encuentro celebrado por ambas instituciones en el Hospital Álvaro Cunqueiro, Carlos Spuch Calvar, del Grupo de Neurociencia Traslacional del IISGS, Luis Anido Rifón, de atlanTTic, destacaron que esta aplicación consiguió un nivel de precisión del 98% y ya usa «en muchos centros» para la detección precoz de deterioro cognitivo, que puede estar detrás de diversas patología. Luego se derivan los casos positivos al especialista.
«Es un ejemplo de cómo un proyecto de investigación consiguió llegar a la gente», destacó Spuch. Ellos lo están probando ahora como herramienta de prevención en depresión y adicciones. El proyecto continúa.
