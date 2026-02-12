El salón de masajes eróticos de Praza España niega el uso de drogas y la actividad nocturna

El centro de masajes eróticos Alquimia, ubicado en la calle Sagunto, junto a Praza España, quiere defenderse públicamente tras las denuncias presentadas por alguna trabajadora y que han sido recogidas en un escrito de la Fiscalía. En ese documento, concretamente, se especificaba un uso «excesivo» de drogas en el interior del local y se aseguraba que la encargada obligaba a sus empleadas a estar disponibles las 24 horas del día.

Sobre las drogas, el centro alega que «no tienen ni han tenido cabida en nuestras instalaciones, no es en absoluto compatible con nuestro estilo de vida». En cuanto al horario, apuntan que la atención telefónica es de 10 a 22 horas pero que presencialmente se reduc de 15 a 21 de lunes a sábado y siempre con cita previa. «No hay actividad nocturna alguna», sentencian. Sí reconocen, no obstante, la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo por detectar trabajadoras que no están dadas de alta en la Seguridad Social.

«Somos mujeres masajistas, estables y felices. Estamos empadronadas y afincadas en la ciudad, con una vida tranquila. En Alquimia seguiremos trabajando en hacer lo que mejor sabemo shacer, que es ejercer de terapeutas y dar amor a través del masaje», añaden.