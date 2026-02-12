El salón de masajes eróticos de Praza España niega el uso de drogas y la actividad nocturna
Responde a las denuncias: «Trabajamos con la mayor garantía»
El centro de masajes eróticos Alquimia, ubicado en la calle Sagunto, junto a Praza España, quiere defenderse públicamente tras las denuncias presentadas por alguna trabajadora y que han sido recogidas en un escrito de la Fiscalía. En ese documento, concretamente, se especificaba un uso «excesivo» de drogas en el interior del local y se aseguraba que la encargada obligaba a sus empleadas a estar disponibles las 24 horas del día.
Sobre las drogas, el centro alega que «no tienen ni han tenido cabida en nuestras instalaciones, no es en absoluto compatible con nuestro estilo de vida». En cuanto al horario, apuntan que la atención telefónica es de 10 a 22 horas pero que presencialmente se reduc de 15 a 21 de lunes a sábado y siempre con cita previa. «No hay actividad nocturna alguna», sentencian. Sí reconocen, no obstante, la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo por detectar trabajadoras que no están dadas de alta en la Seguridad Social.
«Somos mujeres masajistas, estables y felices. Estamos empadronadas y afincadas en la ciudad, con una vida tranquila. En Alquimia seguiremos trabajando en hacer lo que mejor sabemo shacer, que es ejercer de terapeutas y dar amor a través del masaje», añaden.
Suscríbete para seguir leyendo
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes