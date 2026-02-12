El PP exige a la Sareb una solución «inmediata» por los daños en los pisos de Aragón incorporados a Casa 47

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, exigió este jueves una «solución inmediata» a la Sareb y al Gobierno central por los daños estructurales que, según sostiene, presentan los inmuebles del entorno de Aragón que el Ejecutivo ha incorporado al programa estatal Casa 47 para destinarlos a alquiler. La líder popular se refirió en concreto a un bloque de la calle Bailén, donde una decena de propietarios que adquirieron viviendas «a precio de mercado» hace un año habría denunciado «desperfectos estructurales y vicios ocultos en la construcción», sin obtener —según el PP— respuesta efectiva.

Sánchez aseguró que, tras esas ventas, se paralizó la comercialización del resto de pisos y se incorporaron a Casa 47, primero bajo el paraguas de la Sareb y, posteriormente, del Sepes, y reprochó que las reclamaciones presentadas por los propietarios hayan sido «desatendidas». En ese contexto, criticó la «mala fe» del Gobierno y el «silencio cómplice» del alcalde, Abel Caballero, a quien afeó que sí participase en la visita de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para anunciar la iniciativa.

La presidenta del PP de Vigo aludió además a deficiencias como humedades, filtraciones de agua y desconchados, y cuestionó que se puedan poner viviendas en alquiler «en ese estado». También reiteró sus críticas al programa por los precios que, según expuso, se sitúan en torno a una media de 667 euros —con rentas que llegarían «hasta los 910 euros»— y por tratarse, en el caso de Aragón, de viviendas «vacías, sin cocina y sin amueblar».

Sánchez reclamó al Concello que «presione» ante el Ministerio para que se reparen los desperfectos y se dé respuesta tanto a quienes ya viven en el inmueble como a los futuros inquilinos, «para que puedan disponer de viviendas en unas condiciones dignas». En paralelo, volvió a cargar contra la política municipal de vivienda, a la que acusó de basarse en «propaganda» y de anunciar proyectos que —afirmó— no se han materializado.