«Milagro» en Vigo por San Valentín: se confirma qué día dejará de llover

Llueve sobre empapado en Vigo. En lo que va de año, no hemos tenido que sacar los paraguas únicamente dos días. Pero hay luz al final de este túnel colmado de agua, viento y frío. Según avanzan la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y MeteoGalicia, las precipitaciones darán un respiro a la ciudad en la jornada que se celebra San Valentín y el desfile de Entroido: el próximo sábado.

El servicio estatal fija un 0% de probabilidad de lluvia entre las 00.00 horas y las 12.00 horas de pasado mañana y un 45% entre las 12.00 horas y las 00.00 horas del domingo, mientras que MeteoGalicia pronostica un porcentaje del 10% por la mañana, cifra que desciende al 5% por la tarde y sube al 55% por la noche. Todo apunta a que las comparsas no tendrán que preocuparse por el agua.

Es una noticia que esperan muchos ciudadadanos ya cansados de tantas jornadas seguidas de precipitaciones: desde el 18 de enero. De todos modos, deberán seguir armándose de paciencia, ya que la lluvia parará únicamente el sábado. Hoy, se prevén chubascos por la tarde y a última hora. La probabilidad de precipitaciones el domingo, el lunes, el martes y el miércoles vuelve a ser del 100%.