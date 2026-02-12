Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paros Stellantis VigoLey MultirreincidenciaConcesiones en la costaMuere Alonso MonteroCompra Centro Comercial MeixueiroEspanyol-Celta
instagramlinkedin

Mappes, un espía de la evolución de la esclerosis múltiple en el móvil

Es uno de los ejemplos de éxito de la alianza entre el Galicia Sur y atlanTTic

MARTA TORRENTE, NEUROPSICOLOGA E INVESTIGADORA DEL HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO.

MARTA TORRENTE, NEUROPSICOLOGA E INVESTIGADORA DEL HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO. / JAVIER TENIENTE

Ya se conocían de proyectos previos frustrados y se volvieron a juntar para abordar la esclerosis múltiple. Fue la neuropsicóloga Marta Torrente Carballido, que coordina los ensayos clínicos en el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) la que llamó al grupo de Javier González Castaño de atlanTTic, con experiencia en la captura del lenguaje y su análisis.

En el hospital tenían un problema: querían poder predecir cuándo un paciente de esclerosis múltiple con tipo remitente recurrente pasa a tener un deterioro progresivo —al 80% le pasará en un plazo de 20 años—.

Están registrando voz, movimientos, motricidad fina y otros parámetros de 25 pacientes y otros tantos controles, cada seis meses, en el marco del proyecto Mappes. Lo expusieron en la jornada de encuentro entre el IISGS y atlanTTic.

Noticias relacionadas y más

Un espía de la salud en el móvil

Aspiran a que "en un futuro cercano", con los correspondientes permisos, el propio móvil pueda alertar de cambios en la voz o el lenguaje que alerten de un empeoramiento. "Una evaluación invisible", señaló González.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
  2. La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
  3. El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
  4. Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
  5. Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
  6. Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
  7. Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
  8. Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes

El Galicia Sur y AtlanTTic buscan sinergias para mejorar la sanidad del futuro

AdEII, el microaprendizaje por vídeos con el que pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal perdieron el miedo al tratamiento

The Mind Guardian, una aplicación con 50.000 descargas para cribar deterioro

The Mind Guardian, una aplicación con 50.000 descargas para cribar deterioro

Mappes, un espía de la evolución de la esclerosis múltiple en el móvil

Mappes, un espía de la evolución de la esclerosis múltiple en el móvil

Un chatbot para detectar distrés emocional en adolescentes

Un chatbot para detectar distrés emocional en adolescentes

Investigan a un vigués por presunto maltrato a un caballo hallado con varias heridas profundas

El concierto de París de Noia aplazado en Vigo ya tiene nueva fecha

El concierto de París de Noia aplazado en Vigo ya tiene nueva fecha

Marcos Waldemar, ilusionista gallego: «Si conseguía hacer desaparecer y aparecer los olores de forma práctica, podía crear experiencias que la gente recordase»

Marcos Waldemar, ilusionista gallego: «Si conseguía hacer desaparecer y aparecer los olores de forma práctica, podía crear experiencias que la gente recordase»
Tracking Pixel Contents