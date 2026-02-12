Mappes, un espía de la evolución de la esclerosis múltiple en el móvil
Es uno de los ejemplos de éxito de la alianza entre el Galicia Sur y atlanTTic
Ya se conocían de proyectos previos frustrados y se volvieron a juntar para abordar la esclerosis múltiple. Fue la neuropsicóloga Marta Torrente Carballido, que coordina los ensayos clínicos en el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) la que llamó al grupo de Javier González Castaño de atlanTTic, con experiencia en la captura del lenguaje y su análisis.
En el hospital tenían un problema: querían poder predecir cuándo un paciente de esclerosis múltiple con tipo remitente recurrente pasa a tener un deterioro progresivo —al 80% le pasará en un plazo de 20 años—.
Están registrando voz, movimientos, motricidad fina y otros parámetros de 25 pacientes y otros tantos controles, cada seis meses, en el marco del proyecto Mappes. Lo expusieron en la jornada de encuentro entre el IISGS y atlanTTic.
Un espía de la salud en el móvil
Aspiran a que "en un futuro cercano", con los correspondientes permisos, el propio móvil pueda alertar de cambios en la voz o el lenguaje que alerten de un empeoramiento. "Una evaluación invisible", señaló González.
