Juicio en Vigo por «sextorsión»: «Si no pagas te reventamos la casa»
Un acusado de chantajear a un usuario de una página sexual rechaza un acuerdo con el fiscal e irá a juicio el 24 de febrero
Un acusado de un caso de «sextorsión», una modalidad delictiva que está al alza en Vigo, rechazó este jueves un acuerdo con la Fiscalía e irá a juicio el 24 de febrero, a las 11.00 horas, en la plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo. La Fiscalía pide un año y medio de cárcel y el abono de 500 euros en concepto de responsabilidad civil. La audiencia previa en la que se dejó realizado el señalamiento se celebró esta mañana.
Todo se remonta al 13 de julio de 2024, cuando el denunciante, tras ver un anuncio en Facebook, contactó «con una supuesta mujer que ofrecía servicios de naturaleza sexual, concertando una cita al día siguiente» que no se llegó a producir, relata el fiscal en su escrito de calificación provisional.
Cuatro días después el acusado, «o un tercero a su ruego y con afán de obtener un beneficio patrimonial ilícito», llamó por teléfono a la víctima de la extorsión «exigiéndole que llamara, pidiera perdón y pagara a la supuesta mujer que figuraba en el anuncio, advirtiéndole de que si no lo hacía, irían a su casa a reventar y deshacer todo».
El perjudicado, que no podía acudir al banco puesto que estaba en el hospital, «ante el temor que le generó el acusado», agrega el Ministerio Público, le facilitó su número de cuenta y contraseñas, perdiendo así 500 euros de sus ahorros.
Suscríbete para seguir leyendo
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas