La jueza cita como investigado al jefe de la Policía Local de Vigo por el accidente del «saltamontes»

La jueza que lleva el caso del accidente mortal del «saltamontes» de las fiestas de de Matamá ha citado en calidad de investigado, «en aras de salvaguardar sus derechos», al jefe de la Policía Local del Concello de Vigo, Alberto Carballo, quien deberá comparecer el próximo 26 de febrero.

Con esta citación ya son seis los investigados en este procedimiento. A la imputación del dueño de la atracción y a la del presidente de la comisión de fiestas, se unió recientemente las de la concejala de Seguridad y Fiestas Patricia Rodríguez Calviño y el jefe del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento vigués, Antonio V.M., quienes ya prestaron declaración, debiendo comparecer asimismo con la misma condición A.L.A., el perito que realizó la inspección y revisión anual de la atracción meses antes del trágico siniestro. Este último no pudo acudir al juzgado en la fecha en la que fue convocado a causa de una enfermedad, por lo que desde el órgano judicial se le plantea ahora si puede hacerlo por videoconferencia.

Una cuestión clave en este caso, junto a la causa técnica del accidente, es el motivo por el cual la atracción estaba funcionando pese a que el Concello la había desautorizado por falta de documentación. El Ayuntamiento sostiene que comunicó el informe a la Policía Local y el cuerpo policial, en una respuesta remitida hace unos meses al juzgado, afirma por su parte que tenía dicho informe pero no recibió ninguna orden expresa para precintar el «saltamontes», que habría sido, sostienen, lo procedente.