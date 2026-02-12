Jesús González-Puelles: «El mayor orgullo es haber puesto a Vigo en el mapa judicial»

Jesús González-Puelles Casal (Vigo, 1956) disfruta desde hace varias semanas de una más que merecida jubilación. Colgó la toga en diciembre, dando paso a una nueva etapa en su vida tras una activa trayectoria profesional de casi 43 años. «Ya me echaron de Lexnet», afirma sonriendo en referencia a la plataforma utilizada en los tribunales para la presentación de escritos y la recepción de notificaciones judiciales. Este procurador jugó un papel clave para que Vigo creciese en dotaciones judiciales, ya que fue uno de los profesionales que más luchó para conseguir, entre otros órganos, la Audiencia para la ciudad olívica, lo que en su día fue todo un hito. Este viernes será homenajeado en una comida que se celebra en el restaurante del hotel Attica 21 en Samil.

«Mi balance es muy positivo», afirma Puelles, de 69 años de edad, al echar la vista atrás. Su profesión, la de los procuradores y procuradoras, considera que se ha «dignificado» a lo largo de los años. «Es más conocida para la ciudadanía, que ahora entiende mejor cuál es nuestra labor de intermediación entre el juzgado y el cliente», reflexiona.

La batalla de los años 90

Pero quizá de lo que más «orgulloso» se siente es de haber contribuido a poner a Vigo «en el mapa» a nivel judicial, algo que no fue nada fácil. «Lo digo con humildad, pero también con orgullo», dice este vigués, que decidió dedicarse a la procuraduría al igual que había hecho su padre, «el auténtico Puelles», y que fue decano del actual Colexio da Procura de Vigo en dos etapas: entre 1990 y 1998 y entre 2006 y 2010. La primera de ellas fue la más activa e importante sin duda a nivel de lucha judicial. Con un espíritu crítico como medio para mejorar la Administración de Justicia, su batalla para que la ciudad creciese desde un punto de vista judicial y para que se le diese la importancia que merece fue sin duda fundamental para el crecimiento de sus tribunales.

«Conseguimos las secciones de la Audiencia, el juzgado de lo Mercantil, el Contencioso-Administrativo y un número de órganos judiciales que, aunque insuficientes, sí que se pueden considerar razonables», glosa, recordando cómo en la década de los 90 la «inercia» que había desde Madrid a nivel judicial era solo tener en consideración como grandes ciudades a aquellas que eran sedes de tribunales superiores o de audiencias provinciales. Vigo, la más grande de Galicia, era considerada un «pueblo» más. El hecho de que no fuese capital provincial jugaba en su contra. Cambiar eso fue difícil, señala, pero se consiguió.

«Lo conseguimos gracias a un movimiento conjunto. Yo salí mucho en prensa y quizá era el más 'bocazas'», afirma sonriendo. Pero en la lucha participaron también, rememora, los entonces decanos de los jueces y los abogados Antonio Romero Lorenzo y Alfonso Álvarez Gándara respectivamente (ambos ya fallecidos), los letrados judiciales, los funcionarios, los sindicatos, sus compañeros procuradores.... También agradece la labor de la prensa local. Junto a la creación de órganos judiciales, otro hito en su época como decano fue poner las bases para crear el que fue el segundo edificio judicial de la calle Lalín. Hoy los juzgados están concentrados en la Ciudad de la Justicia de Pizarro, todo un «acierto» a juicio de Puelles, ya que ha sido una forma de dar vida al que es uno de los edificios más «emblemáticos» de Vigo.

Las antiguas Olivetti

La Justicia cambió «radicalmente» desde que él empezó en 1983, cuando los juzgados estaban aún en la antigua sede de Príncipe. «Las notificaciones eran en papel y abundaban las máquinas Olivetti», describe. Nada que ver con el escenario actual. Aplaude el peso que tienen ahora las mujeres en el ámbito judicial y lo que echa de menos es el trato más «cercano» que había antaño en los juzgados: «Algo negativo del nuevo edificio judicial, por la forma en que está concebido, es que todo es más frío».

Puelles es decano de honor del colegio y recibió en 2010 uno de los máximos galardones del Ministerio de Justicia, la Cruz Distinguida de 1ª clase de San Raimundo de Peñafort. Considera que Vigo necesita más secciones de la Audiencia, haciendo hincapié en el preocupante retraso que existe en la sala civil por la sobrecarga de trabajo, y al menos una plaza más en la Sección Mercantil. Como balance de su etapa como procurador y en cargos de representación, considera que cumplió «lo mejor posible». Casado y con dos hijos, ahora, avanza, se dedicará a sus «vicios»: viajar, jugar al golf, compartir partidas de mus y ajedrez y, sobre todo, pasar más tiempo con su familia y especialmente con su nieta.