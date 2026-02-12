Investigan a un vigués por presunto maltrato a un caballo hallado con varias heridas profundas

El equipo del Seprona de la Guardia Civil de Pontevedra investiga a un vecino de Vigo por un presunto delito de maltrato a animal doméstico.

Según informa la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar el día 19 de enero cuando los agentes realizaron una inspección técnica ocular en un terreno rústico en el que se localizan dos caballos, ambos sin marcas de identificación externa alguna y careciendo de microchip de identificación.

Uno de ellos se encontraba atado en la parcela con una cuerda carente de sistema antitorsión, verificando los agentes que carecía de lesiones y que estaba nutrido, por lo que aparentemente se encontraba en buen estado de salud. El otro equino estaba atado en la parcela rústica contigua con una cuerda y un cabezal de cadena metálica.

El cabezal del caballo está incrustado en la cabeza y en el hocico del animal provocándole heridas abiertas y de cierta profundidad. Las heridas de mayor gravedad se localizan en la nuca y en la zona superior del hocico, aunque toda la zona abrazada por el cabezal de cadena metálica se está enterrando en la carne del animal.

Estado en el que fue hallado el caballo por parte del Seprona. / Guardia Civil

Los agentes apuntan en su comunicado oficial que deducen que este cabezal fue colocado hace mucho tiempo, el animal ha ido creciendo y el cabezal está tan tensionado que se entierra por debajo de la piel del caballo. En la pata izquierda presentaba además una herida ya cicatrizada y con poco pelo que está relacionada con la rozadura de la cuerda a la cual está atado.

Una vez realizadas diferentes pesquisas localizaron e investigaron al propietario de los caballos, al que se le atribuye un delito contra los animales. Solicitaron también la asistencia de un veterinario para atender al animal de las lesiones, así como hacerle un seguimiento de las mismas. Las diligencias fueron enviadas al área de Medio Ambiente de la Fiscalía.