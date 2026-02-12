La iglesia de Candeán, en Vigo, presume ya de su nuevo atrio con zonas verdes

El alcalde, Abel Caballero, y el obispo de Tui-Vigo, Antonio Vallín, participaron en la inauguración de la remodelación del atrio de la iglesia parroquial de San Cristovo de Candeán, una obra enmarcada en el convenio del Concello con la diócesis con un coste próximo a los 390.000 euros.

Se humanizó el entorno con bancos, zonas ajardinadas y una iluminación que pone en valor este templo histórico. El regidor destacó la importancia de preservar el patrimonio cultural, objetivo del convenio firmado con la Iglesia, y trasladó su felicitación al arquitecto por el «magnífico resultado» de la actuación.