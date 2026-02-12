La humanización del entorno de A Guía, en Vigo, da mañana un paso clave

La humanización de los accesos al templo de A Guía, patrimonio de gran valor para la ciudad, está más cerca. La Junta de Gobierno del Concello aprueba mañana el proyecto de esta actuación, que supone un desembolso de 638.000 euros. El plazo de ejecución anunciado es de cinco meses.

El objetivo: restar protagonismo a los vehículos para dárselo a los viandantes en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad, con buenas vistas. La actuación se centra en un tramo de 200 metros y un ancho variable de entre 5 y 10 metros, lo que supone una superficie total de 3.096 metros cuadrados.

Entre los trabajos previstos, se incluye la demolición de la estructura en voladizo de la pasarela peatonal, así como el derribo de la antigua cafetería y el acondicionamiento del camino que da acceso a la misma. Además, se llevará a cabo la redistribución del vial mediante una nueva sección transversal, transformándolo en un espacio de prioridad peatonal con tráfico rodado restringido.

Renovación del pavimento

La actuación también prevé la renovación del pavimento del vial en hormigón y la repavimentación de la rampa de acceso al «cruceiro». En materia de servicios, se procederá a la renovación de la red de iluminación y a la instalación de un nuevo sistema LED, así como a la creación de una red eléctrica independiente para el alumbrado.

El proyecto se completa con la instalación de una nueva red semafórica para la regulación del tráfico, la implantación de red de riego y la colocación de barandillas, mobiliario urbano y nuevas plantaciones vegetales.