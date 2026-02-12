Más fútbol, atletismo y acrobacias entre los nuevos Vigueses Distinguidos

En la gala de la Reconquista que se celebrará a finales de marzo, el Concello rendirá homenaje a personas y entidades que contribuyen a hacer de Vigo una ciudad mejor con la entrega de los premios Vigueses Distinguidos. Entre ellos, según avanzó el alcalde, Abel Caballero, estarán el Gran Peña Fútbol Club, el circuito de carreras Run Run Vigo y el Club Sieiro Acrobacia Vigo.

Sobre el Gran Peña, cuyo equipo sénior disputa la Tercera Federación, subrayó su peso histórico en el fútbol local. «Cumple 100 años. Es un club histórico, de la tradición futbolística de la ciudad», afirmó. Recordó, además, que tiene «mucha vinculación con el Celta» (entre 2021 y 2024, fue el segundo filial del conjunto celeste): «Son merecedores, sin duda, del Vigueses Distinguidos».

El regidor también puso en valor el impacto del circuito Run Run Vigo. «Llevamos 17 años. Miles y miles de corredoras y de corredores participaron», señaló. Añadió que, «en el año 2025, participaron 18.000« deportistas. «Algunos se pudieron repetir en muchas de las pruebas, pero es impresionante el éxito del circuito de carreras Run Run Vigo y se merecen el reconocimiento», indicó.

Gimnasia artística y acrobática y trampolín

También recibirá premio el Club Sieiro Acrobacia Vigo, fundado en 1998. «Es una asociación deportiva pionera en modalidades de gimnasia artística, de trampolín y de gimnasia acrobática», comentó el alcalde antes de ensalazar su labor formativa: «Forman a niñas y niños pequeños hasta que llegan a la edad de la competición y regresan a Vigo con importantes medallas y, por tanto, con un elevadísimo nivel».

Engrosan una lista en la que ya aparecen los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, la Fundación Menela, la asociación Vida Digna, el Club Deportivo Nieto, Alfonso González (presidente del CP Alertanavia), Gonzalo Davila (exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo), el Bembrive Fútbol Sala, Disgobe, Ardora, Denso Vigo y la Asociación Provincial de Representantes de Comercio.

Ayer, Caballero anunció el reconocimiento para la Coral Polifónica da Unión Veciñal, Cultural e Deportiva de Candeán y, a título póstumo, para el pintor Mingos Teixeira y Patricio Sánchez Bello, catedrático en el área de Estadística e Investigación Operativa.