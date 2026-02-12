El Galicia Sur y AtlanTTic buscan sinergias para mejorar la sanidad del futuro

Mejorar la salud de las personas del futuro. Ese es el objetivo con el que están convencidos de que pueden colaborar el centro de investigación atlanTTic de la Universidad de Vigo y del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS). Para conocer qué necesitan unos y cómo pueden ayudarles los otros para lograr un impacto real en la sociedad, se reunieron esta mañana en el Hospital Álvaro Cunqueiro más de 60 profesionales de los ámbitos clínico, tecnológico e investigador.

En un sistema sanitario con recursos limitados y un volumen ingente de actividad que, además, requiere muchas veces decisiones ágiles, la investigación y la aplicación de las nuevas tecnologías se antoja la mejor salida. «Yo diría que casi no hay otra manera de responder a los retos que afrontamos», sostuvo el doctor José Manuel Olivares, director asistencial del Sergas en Vigo e investigador principal del Grupo de Neurociencia Traslacional del IISGS. Belén Rubio Armesto, vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación de la UVigo coincidió en «o valor engadido da colaboración interdisciplinar para abordar os desafíos complexos do sector sanitario»

Con un área que aglutina a medio millón de habitantes y, por tanto, que genera un volumen muy preciado de datos, y un centro de excelencia en investigación en telecomunicaciones, la ciudad olívica tiene en esta alianza una importante fortaleza para contribuir a este reto global. «La colaboración es una forma de transformar y, cuando tenemos un contexto institucional de confianza, equipos de investigación excelentes y una visión compartida sobre cómo cambiar las cosas, es una herramienta superpoderosa para tener un impacto real en la sociedad», destacó Eva Poveda, directora científica del IISGS, que recordó la reciente renovación del vínculo que une al instituto con la UVigo.

Por su parte, el director de atlanTTic, Martín Llamas, explica que ambas instituciones han «sintonizado muy bien en muy poco tiempo, lo que augura que las colaboraciones» van a ir a más. Se comprometió a poner «todas las facilidades» para agilizarlas.

El encuentro sirvió, primero, para demostrar los beneficios de esta colaboración, exponiendo cuatro proyectos de éxito con los que ya han logrado mejoras en la salud de la gente, en los ámbitos de la prevención, el diagnóstico y el seguimiento. Son AdEII, The Mind Guardian, Visia y Mappes. Y, segundo, para propiciar un espacio de trabajo conjunto a partir del que esperan que surjan nuevas sinergias y una «alianza fuerte y estable».

Ejemplos

La UCI es el área del hospital donde más datos se recogen en tiempo real: signos vitales, parámetros respiratorios, resultados de análisis... Fernando Eiras Abalde, de Medicina Intensiva del Cunqueiro, preguntó si se podría crear con ellos un gemelo digital para ayudarles con una de las decisiones que les genera «más inquietud»: ¿cuándo cambiar el soporte de oxígeno en pacientes respiratorios? Expuso la tranquilidad que les proporcionaría poder testar cuándo subir de gafas nasales a cánulas de alto flujo, a intubación o a circulación extracorporea, antes de aplicarlo al paciente. Ana Fernández Vilas, de I&Lab de atlanTTic le ilustró sobre los tipos de gemelos digitales y el problema de las regulaciones.

El internista y paliativista de Pontevedra, Ismael Said, les planteó la necesidad de una herramienta para convencer de la necesidad de la adherencia terapéutica a pacientes crónicos asintomáticos, ya que no lo siguen el 20% y afecta directamente a su supervivencia. Entre las diferentes opciones que le ofreció Juan Manuel Santos Gago, de GIST de atlanTTic, profundizaron en la posibilidad de «prescribir», junto a la medicación, una pulsera de actividad simple con la que controlar el seguimiento y registrar valores informativos en cada caso.

La jefa de Farmacia del Área Sanitaria de Vigo, Noemí Martínez, les planteó la posibilidad de agrupar sus bases de datos de prescripciones, análisis de los pacientes y efectos adversos sufridas, para poder crear un modelo predictivo que les ayude a anticipar estas reacciones por interacción de fármacos. Le respondió Fernando Martín Rodríguez, de GDAF, de atlanTTic.

Unas gafas virtuales para acceder a la información del paciente y evitar que el médico de UCI tenga que salir del box en emergencias; una herramienta que encuentre patrones en imágenes de TAC para anticiparse a complicaciones en hemorragias cerebrales... Las ideas seguían surgiendo y pudieron continuar con el debate en un café posterior en el que esperaban descubrir más posibles sinergias.