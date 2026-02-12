El Galicia Fest de Vigo suma cuatro artistas nacionales: Juan Magán, Taburete, Álvaro de Luna y Marlena

Un cartel que se amplía para llegar a todos los gustos. El Galicia Fest 2026 combinará varios estilos de música para consolidar su propio espacio en el circuito de festivales de Galicia. La cita que se celebrará el 26 y 27 de junio en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo ha añadido este jueves nuevos nombres al de La Reina del Flow dado a conocer el lunes por la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.

Los artistas anunciados cuentan sus oyentes por millones, concretamente más de 15 al sumar todos. El más destacado es el catalán Juan Magán, quien con su fusión de electrolatino lleva más de una década cosechando éxitos y llenando salas por todo el país. El creador de 'Ella no sigue modas' o 'Bailando por ahí' supera los 11 millones de usuarios que lo escuchan mensualmente en Spotify. Le sigue por trascendencia Taburete, un referente en su género y con una legión de seguidores en toda España. Con Willy Bárcenas como líder y con temas como 'Sirenas' convertidos en himnos alcanzan los 1,8 millones de escuchas al mes.

El siguiente en importancia es Álvaro de Luna, exvocalista de Sinsinati y que ha labrado un nombre propio con temas como 'Juramento eterno de sal' o 'Todo contigo' lanzado mientras mantenía una relación con Laura Escanes. En su caso anota 1,6 millones de oyentes en la popular plataforma de streaming. Cierra el listado Marlena, dúo madrileño que se ha consolidado en el circuito de festivales con su voz rasgada y una enérgida puesta en escena. Canciones como 'baila morena' le hacen superar los 900.000 oyentes cada mes. Será la primera vez que se puedan ver en un formato así de grande en nuestra ciudad, ya que ninguno de ellos ha actuado antes en el Auditorio de Castrelos o el Ifevi.

«Promete ofrecer espectáculo y variedad, con música para todos los gustos y un cartel diferenciador que busca sorprender y que no se podrá atopar en ningún otro festival», explicó Luisa Sánchez tras la presentación de estos artistas junto a la delegada de la Xunta, Ana Ortiz. La vicepresidenta también aseguró que «habrá acento gallego y representación local», una de las promesas anunciadas tras la finalización de la primera edición.

Las entradas ya están a la venta en la página web de galiciafest.com con diferentes tramos de precios. En el caso de los abonos para las dos jornadas es posible conseguirlas por 43 euros más gastos de gestión, mientras que para el viernes -con una sola confirmación- están en 30 euros. Las entradas del sábado acaban de salir a la venta con un precio base de 25 euros que irá subiendo según se agoten.

Un fenómeno de Netflix

Los cuatro artistas nacionales se suman al fenómeno de Netflix anunciado hace tres días como primer cabeza de cartel. La telenovela producida por el grupo Caracol renovó recientemente por su tercera temporada y cuenta con un premio Emmy en su haber. El concierto de Vigo formará parte de su gira internacional en la que recalará en 16 países. El pasado año ya actuó en Galicia dentro del Recorda Fest de(6 de septiembre) y logró llenar el Movistar Arena de Madrid. Al día siguiente de la actuación en Vigo estarán presentes en el Coliseum de A Coruña.

'La Reina del Flow' acudirá a Vigo con un elenco encabezado por Carlos Torres, Jay Torres, María José Vargas, Charly Flow, Juan Palau ou Cris Vega. Entre los temas que interpretarán en directo figuran algunos éxitos como ‘Amor Imposible’, ‘Reflejo’ o ‘Perdóname’.

Un verano musical

El Galicia Fest 2026 servirá como pistoletazo de salida al verano musical en Vigo. El mismo escenario del Muelle de Trasatlánticos del Puerto acogerá el sábado 4 de julio un concierto de Leiva. El exintegrante de Pereza actuará a las 22.30 horas dentro de su 'Gigante Tour'. Dicha cita se enmarcará dentro del programa de ocio de Xunta y Diputación, repitiendo el modelo empleado en 2022 para esta misma ubicación. Aquel verano compartieron escenario el festival Latitudes, con Iggy Pop y Two Door Cinema Club, junto a artistas urbanos como C. Tangana el día del aniversario del Celta o Quevedo.

A diferencia de aquel formato, el Galicia Fest repetirá tras su éxito de taquilla del pasado año. Todas las entradas y abonos se agotaron y contó con más de 13.000 asistentes pese a la lluvia, de las cuales un 80% procedía de Vigo. Paula Koops, Noan, Hey Kid, Fredi Leis, Marlon, Beret, Leire Martínez y Maldita Nerea fueron los encargados de hacer vibrar al público durante el segundo día, mientras que el primero estuvo protagonizado por Éxtasis, La Habitación Roja, Samuräi, Sexy Zebras, Dani Fernández, Mikel Izal y Dorian.