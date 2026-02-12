Bicos de Papel celebra este domingo su IX Gala solidaria en Vigo

El Teatro-Cine Salesianos de Vigo acoge este domingo la IX Gala solidaria de Bicos de Papel, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer Infantil. Comienza a las 17.30 horas y la organización destaca que habrá sorpresas para los menores que vayan disfrazados.

Será «una tarde para disfrutar sin parar», apuntan desde la organización, con las actuaciones de Argonat Band, Nelson Quinteiro, Unidance y Simia Coro Show, que amenizarán el evento de forma gratuita. A las 16.30 h, abren las puertas con animación, globoflexia y pintacaras.

Este año, todo lo recaudado se destina al servicio de Terapia ocupacional, «ayudando a niños y niñas en tratamiento oncológico a recuperar rutinas, autonomía y bienestar». Además, la Fundación Mediolanum duplicará la donación conseguida a través de Mi Grano de Arena.

Trabajo «encomiable e insustituible»

La entrada general cuesta 8 euros. Se puede conseguir en este enlace. El alcalde, Abel Caballero, y la directora de la asociación sin ánimo de lucro Bicos de Papel, Natalia Dieste, presentaron hoy la Gala solidaria y animaron a los ciudadanos a participar en esta acción.

El regidor ensalzó el trabajo «encomiable e insustituible» de Bicos de Papel en favor de las niñas y niños con enfermedades oncológicas que reciben tratamiento en la unidad de oncología pediátrica del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Dieste indicó que, en este momento, 10 niños con un tumor cerebral reciben la atención del servicio de Terapia ocupacional, que muestra evidencia de avance en los pacientes, motivo que les anima a potenciarlo. Mejoran su autonomía, bienestar emocional y la calidad de vida a lo largo del proceso de la enfermedad, pero también les ayuda en la recuperación de las secuelas y en la adaptación a su vida cotidiana.