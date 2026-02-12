El Cunqueiro, ejemplo de sostenibilidad para Cataluña

Una representación del grupo Green Team del Consorci de Salut u Social de Catalunya ha visitado hoy el Hospital Álavaro Cunqueiro para conocer los proyectos de sostenibilidad y eficacia energética desarrollados en sus instalaciones.

El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, recibió a esta comitiva, integrada por más de una veintena de profesionales procedentes de 20 hospitales y centros sanitarios catalanes.

Desarrollaron una jornada técnica centrada en el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de acción climática en el ámbito sanitario. Vieron la producción fotovoltaica, el sistema de biomasa, la cocina robotizada, el jardín terapéutico y la huerta ecológica entre otras iniciativas.