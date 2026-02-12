El Cunqueiro, ejemplo de sostenibilidad para Cataluña
Una veintena de profesionales de hospitales catalanes vistan el complejo de Beade por sus iniciativas ambientales
R. V.
Una representación del grupo Green Team del Consorci de Salut u Social de Catalunya ha visitado hoy el Hospital Álavaro Cunqueiro para conocer los proyectos de sostenibilidad y eficacia energética desarrollados en sus instalaciones.
El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, recibió a esta comitiva, integrada por más de una veintena de profesionales procedentes de 20 hospitales y centros sanitarios catalanes.
Ruta
Desarrollaron una jornada técnica centrada en el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de acción climática en el ámbito sanitario. Vieron la producción fotovoltaica, el sistema de biomasa, la cocina robotizada, el jardín terapéutico y la huerta ecológica entre otras iniciativas.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas