El Cunqueiro, ejemplo de sostenibilidad para Cataluña

Una veintena de profesionales de hospitales catalanes vistan el complejo de Beade por sus iniciativas ambientales

Visita del Green Team al Cunqueiro.

R. V.

Una representación del grupo Green Team del Consorci de Salut u Social de Catalunya ha visitado hoy el Hospital Álavaro Cunqueiro para conocer los proyectos de sostenibilidad y eficacia energética desarrollados en sus instalaciones.

El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, recibió a esta comitiva, integrada por más de una veintena de profesionales procedentes de 20 hospitales y centros sanitarios catalanes.

Desarrollaron una jornada técnica centrada en el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de acción climática en el ámbito sanitario. Vieron la producción fotovoltaica, el sistema de biomasa, la cocina robotizada, el jardín terapéutico y la huerta ecológica entre otras iniciativas.

