Convocan una manifestación en Vigo contra los peajes de la AP-9
Comenzará a las 20 horas el viernes 20 de febrero en la Praza de España
Una manifestación por la liberalización de la AP-9 recorrerá parte del centro de Vigo el viernes 20 de febrero. Comenzará a las 20.00 horas en la Praza de España y continuará por la Gran Vía, Lepanto (con parada en Vialia) y Alfonso XIII y finalizará en el cruce de las calles Policarpo Sanz con García Barbón. La convoca la Federación de Asociacións Veciñais Eduardo Chao (Favec).
Esta acción, apoyada por colectivos sociales y vecinales, sindicatos y organizaciones de la ciudad y de otros municipios afectados, cuenta con la autorización de la Subdelegación del Gobierno. «A liberalización da AP-9 suporía que Galicia sexa máis competitiva, impulsando así que as empresas non marchen a outros territorios, como Portugal», indicó la presidenta de la Favec, María Pérez.
La representante vecinal también puso el foco en la necesidad de mejorar la conectividad de Galicia y lamentó el «agravio» del Ministerio de Transportes con el territorio: «Outras son gratuitas, como a AP-7». Lamentó que la AP-9 está «infrautilizada» en el tramo que cubre la A-55, «colapsada», por lo que la eliminación de los peajes supondría «non destrozar parroquias de Vigo nin Mos».
Plan antirruido sin Teis
Además, afeó la postura del Ministerio con Teis tras su exclusión del plan antirruido del tramo de la AP-9 que pasa por el barrio y la falta de avances en la salida sur ferroviaria hacia Portugal y del Corredor del Noroeste, así como del AVE a Madrid. «As prórrogas concedidas á concesionaria da AP-9 poderían incurrir nunha infracción ás normas europeas», continuó Pérez.
Apoyan la manifestación la CIG, UGT, CUT, BNG, Movimiento Sumar Galicia, Asociación de Representantes del Comercio de Pontevedra, Asetranspo, Federación de Vecinos de Cangas, Federación de Vecinos Lugo Rural Importa, Federación de Vecinos de Pontevedra, Asociación de Afectados por la AP-9, Asociación de Vecinos de Redondela, Bembrive en Pé, Federación Castelao, Federación Limiar y Colectivo DefendeMos.
