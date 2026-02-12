Ya se conocen las fechas para solicitar la beca del «Vigo en inglés»: este es el plazo

El Concello aprueba mañana las bases de la convocatoria de las becas del «Vigo en inglés» correspondientes a este año. El programa cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros y financiará 927 viajes para alumnado de tercero de la ESO. «El coste de cada plaza que subvenciona el Ayuntamiento es de 3.235 euros», detalló el alcalde, Abel Caballero.

Los beneficiarios viajarán al Reino Unido e Irlanda para perfeccionar su nivel de inglés. Recordó Caballero que, durante la estancia, convivirán con familias y recibirán formación intensiva. «Viajarán por Inglaterra y por Irlanda y, por tanto, una asimilación de la cultura al tiempo que hay un aprendizaje acelerado del inglés», añadió. El plazo de solicitud se abre el 23 de febrero y finaliza el 6 de marzo.

«Es una experiencia cultural, lingüística y vital que las chicas y los chicos recuerdan toda su vida», indicó el alcalde. «En la broma, decimos que es la verdadera Armada Invencible, que es la que invade Inglaterra e Irlanda, ya que en torno a 1.000 chicas y chicos viajan cada año», concluyó. Caballero no concretó nada sobre su propuesta de bajar de un 7 a un 6 la nota mínima para disfrutar de la beca.