El concierto de París de Noia aplazado en Vigo ya tiene nueva fecha

Música, comparsas y disfraces protagonizarán el ambiente de las calles de Vigo entre mañana (con la entronización del Meco, acto en el que se descubrirá quién o qué lo protagoniza este año) y el miércoles con motivo del Entroido. También los merdeiros, figura tradicional de esta época, que se harán notar con golpes, gritos, carreras y sustos el viernes, el domingo y el martes. Y, a esta ecuación, como era de esperar, se le sumará la lluvia, que dará un respiro el sábado, pero aparecerá el resto de los días de celebración.

El alcalde, Abel Caballero, presentó la programación municipal del Entroido con Camilo Pais, presidente de la Federación de Peñas El Olivo; Marcos Castro, Estrela Graña y Carlos Pérez, de la junta directiva de la Agrupación de Centros Culturales de Vigo; y la concejala de Fiestas, Patricia Rodríguez. Entre las grandes novedades: el concierto de París de Noia previsto para mañana y cancelado por las condiciones meteorológicas adversas que se prevén se celebrará el próximo viernes a las 21.00 horas en Porta do Sol.

La entronización del Meco a las 20.00 horas mañana en Porta do Sol marca el comienzo del calendario de Entroido municipal. Ante la previsión de lluvia y viento, el Concello canceló los actos previstos para el viernes: no habrá animación de calle con charanga y batucada ni desfile de cabezudos por Príncipe. El día grande será el sábado, con el desfile. Comenzará a las 18.00 horas en Isaac Peral y circulará por García Barbón y Colón hasta llegar a la Alameda. Contará con 23 comparsas de la ciudad y la comarca.

Por ahora, no se esperan precipitaciones para esa jornada. El Concello repartirá 18.500 euros en premios. Desde las 17.00 horas del sábado, habrá animación en Príncipe. El domingo continuará la actividad con animación en Príncipe y Porta do Sol. Habrá conciertos a lo largo del día y, a las 19.00 h, una chocolatada. Si llueve, las actividades se trasladarán a la lonja del Concello y al Auditorio Municipal de la Praza do Rei. «Imos ir esquivando o mal tempo da forma que poidamos», señaló el regidor.

El lunes 16, entre las 17.00 y las 20.00 horas, habrá talleres infantiles de máscaras y pintacaras, animación con charanga y batucada en Príncipe y, a las 18.00 horas, concierto de las Pamisukis. En caso de mal tiempo, la programación se moverá de la Porta do Sol a espacios cubiertos. El martes, se repetirá la animación en la calle, con la salida de los merdeiros y cabezudos y la celebración del concurso de disfraces, en la Porta do Sol o en el Concello, con categorías infantil y adulto.

A las 20.00 horas habrá espectáculo de fuego con «A saco circo» y, a las 20.45, la quema del Meco, acompañada por la Banda de Corneta del Centro Social y Cultural de Beade y la peña Xuntanza. El Entroido se despedirá el miércoles. A las 18.00 horas, se celebrarán las exequias funerarias del Meco, seguidas del desfile de la comitiva fúnebre con comparsas, la Banda de Gaitas de la Escola Municipal de Música Folk e Tradicional del Concello de Vigo (Etrad) y el grupo de percusión «Lenha Verde» de Matamá. A las 19.30 horas, se dará lectura al acta del jurado del concurso de comparsas.