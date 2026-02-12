Un chatbot para detectar distrés emocional en adolescentes

La necesidad surgió tras la pandemia, ante el aumento de los problemas de salud mental entre jóvenes y la subida de los intentos de suicidio o autolisis. Fue el doctor Alejandro Caballero, que coordinaba la salud mental en el Sergas, el que levantó el teléfono y llamó a los profesionales de atlanTTic para buscar una herramienta tecnológica con la que abordarlo.

Se involucraron, además, hospitales y centros educativos de Vigo y Ourense y se llevó a cabo un «complejo reclutamiento» de chicos sanos, con problemas de salud mental y con intentos de suicidio. «Es como un proyecto europeo con investigadores de excelencia, metido todo en nuestra zona», destacó el neurocientífico Carlos Spuch, en el encuentro celebrado entre profesionales del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) y atlanTTic.

Chatbot

La financiación ha concluido, pero el proyecto continúa. Han desarrollado un chatbot para la detección precoz del riesgo de suicidio.

Carmen García Mateo, de atlanTTic, contó que se encontraron con un proceso de más de un año para superar el comité ético, al necesitar grabar a menores de edad contando cómo se sienten. «Fuimos pioneros en abrir esta vía», resaltó y pidió que se siga trabajando en espacios de datos seguros para resolver un problema: ahora tienen que borrar todos los datos recabados con tanto esfuerzo.