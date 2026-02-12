Más buses nocturnos en Vigo por el Entroido: N1, C1 y N4 operativas y C1 cada 15 minutos
El dispositivo especial funcionará las noches del viernes 13, sábado 14 y lunes 16 de febrero, con un refuerzo extra en la C1 el viernes y el sábado
Vitrasa activará un servicio nocturno especial con motivo del Entroido 2026 para facilitar los desplazamientos durante las principales jornadas festivas. Según informó la concesionaria, las noches del viernes 13, sábado 14 y lunes 16 de febrero estarán operativas las líneas nocturnas N1, C1 y N4, con el objetivo de ofrecer una alternativa de movilidad «cómoda y segura» durante la madrugada.
Como refuerzo específico, la compañía anuncia que la línea C1 duplicará su frecuencia el viernes 13 y el sábado 14, con pasos cada 15 minutos, en previsión de una mayor demanda en esas fechas.
Vitrasa recuerda que el servicio nocturno se mantiene activo los viernes, sábados y vísperas de festivo con las líneas C1 nocturna, N4 y N1, siendo esta última la de mayor afluencia. La empresa anima a utilizar el transporte público durante el Entroido, «garantizando un desplazamiento seguro, accesible y sostenible».
Para consultar horarios y recorridos, recomienda acudir a la web de Vitrasa y a sus canales oficiales.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas