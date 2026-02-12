Más buses nocturnos en Vigo por el Entroido: N1, C1 y N4 operativas y C1 cada 15 minutos

Vitrasa activará un servicio nocturno especial con motivo del Entroido 2026 para facilitar los desplazamientos durante las principales jornadas festivas. Según informó la concesionaria, las noches del viernes 13, sábado 14 y lunes 16 de febrero estarán operativas las líneas nocturnas N1, C1 y N4, con el objetivo de ofrecer una alternativa de movilidad «cómoda y segura» durante la madrugada.

Como refuerzo específico, la compañía anuncia que la línea C1 duplicará su frecuencia el viernes 13 y el sábado 14, con pasos cada 15 minutos, en previsión de una mayor demanda en esas fechas.

Vitrasa recuerda que el servicio nocturno se mantiene activo los viernes, sábados y vísperas de festivo con las líneas C1 nocturna, N4 y N1, siendo esta última la de mayor afluencia. La empresa anima a utilizar el transporte público durante el Entroido, «garantizando un desplazamiento seguro, accesible y sostenible».

Para consultar horarios y recorridos, recomienda acudir a la web de Vitrasa y a sus canales oficiales.