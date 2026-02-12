El BNG alerta de una «desregulación encubierta» de los pisos turísticos y registran 10 enmiendas

El BNG de Vigo cargó este miércoles contra el proyecto de nueva ordenanza municipal para la tramitación de licencias urbanísticas al considerar que puede derivar en una «desregulación encuberta» y en un debilitamiento de las garantías. El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, dijo compartir la necesidad de agilizar procedimientos y reducir demoras, pero advirtió de que «non podemos aceptar a pretensión do Goberno de Abel Caballero de impoñer unha barra libre exprés na tramitación de licenzas e autorizacións urbanísticas».

Según el Bloque, el texto del gobierno local apuesta por un modelo basado en declaraciones responsables y comunicaciones previas, fórmulas “más laxas” que el régimen de licencia y que desplazarían al control posterior por inspección lo que, a juicio del BNG, debe ser una función pública de control previo. «A solución ao colapso non é reducir controis, senón reforzar os medios humanos e técnicos da Xerencia de Urbanismo», defendió Igrexas, quien subrayó la “insuficiencia” de personal que arrastra el departamento.

Con ese planteamiento, el grupo nacionalista registró 10 enmiendas parciales para una ordenanza que, según resume, sea “útil, moderna y eficaz”, pero también rigurosa. «Axilizar si, pero con garantías. Simplificar si, pero sen desprotexer a cidade», recalcó el portavoz, que alertó del riesgo de convertir la norma en un paso atrás en el control público del desarrollo urbanístico. «Vigo xa ten demasiados exemplos de desorde urbanística como para permitir novos riscos, o tempo do urbanismo á carta ten que rematar», remachó.

El paquete de propuestas del BNG se centra en cuatro ejes:

Limitar el uso de la declaración responsable y la comunicación previa , excluyendo actuaciones que afecten a la estructura de los edificios, inmuebles protegidos, espacios públicos, suelo rústico o ámbitos con especial sensibilidad ambiental o patrimonial, para evitar intervenciones relevantes sin control previo.

, excluyendo actuaciones que afecten a la estructura de los edificios, inmuebles protegidos, espacios públicos, suelo rústico o ámbitos con especial sensibilidad ambiental o patrimonial, para evitar intervenciones relevantes sin control previo. Mantener la licencia para la primera ocupación de viviendas como garantía de seguridad, accesibilidad y cumplimiento normativo antes de habitar una edificación.

de viviendas como garantía de seguridad, accesibilidad y cumplimiento normativo antes de habitar una edificación. Reforzar el papel de los servicios técnicos municipales : que las certificaciones privadas no sustituyan la función pública de inspección y que el silencio administrativo no pueda generar derechos contrarios a la legalidad urbanística.

: que las certificaciones privadas no sustituyan la función pública de inspección y que el silencio administrativo no pueda generar derechos contrarios a la legalidad urbanística. Más inspección, transparencia y participación ciudadana, vinculando el control posterior a medios suficientes en Urbanismo, con evaluación anual de necesidades, información pública periódica sobre licencias y controles, un informe anual al Pleno, publicación de datos accesibles, canales de alerta vecinal y la creación de un Consello Sectorial de Urbanismo.

El Bloque plantea, además, introducir como principios rectores de la ordenanza la precaución, la transparencia, el control democrático y la defensa del interés público, para evitar que la simplificación administrativa acabe traduciéndose en una menor protección de la ciudad.