Archivan el asesinato de Judith a la espera de más pruebas de ADN

La Sección Civil y de Instrucción, plaza nº 3, del Tribunal de Instancia de O Porriño acordó el archivo provisional de la causa por el asesinato de Judith Muñoz, una viguesa de 37 años, asfixiada al no existir, a instancias de la jueza, indicios de ADN insuficientes para mantener la imputación contra el único investigado, C. F., quien estuvo en prisión provisional por estos hechos.

Lugar donde fue hallado el crimen de la viguesa Judith Muñoz, en noviembre de 2023 / EURORREXION ANXO GUTIERREZ

En noviembre de 2023 se encontró de madrugada a la víctima en un polígono de la localidad. El auto judicial señala que la persona autora de los hechos la tiró al suelo y, sujetándola, le introdujo un pañuelo en la boca y la asfixió.La sospecha inicial se basaba, entre otros elementos, en la localización de los teléfonos móviles del acusado y de la víctima, que los situaba juntos en la franja horaria de los hechos y en las inmediaciones del lugar donde apareció el cuerpo. Sin embargo, los análisis biológicos realizados en el cuerpo de la mujer revelaron «los perfiles genéticos de dos varones —A y B— no identificados». «El paño de microfibra hallado en el interior de la cavidad bucal de la víctima contiene restos de semen del investigado, pero ello no implica, si atendemos a las restantes circunstancias expuestas, que él haya sido el que lo introdujo», valora la titular del juzgado.

Sin restos del investigado bajo las uñas

Además, la sangre de origen humano hallada bajo las uñas de la víctima, presuntamente del agresor con el que forcejeó, ofreció perfiles genéticos incompatibles con el del investigado y coincidentes con los de esos dos varones.

De este modo, argumenta que la falta de indicios sólidos y la existencia de dudas sobre la autoría, el tribunal de instancia acuerda el sobreseimiento provisional e indica que «será necesario oficiar a la Guardia Civil para que se inicien las investigaciones para identificar a los titulares de los perfiles genéticos detectados y practicar nuevas imputaciones una vez se tengan los resultados».