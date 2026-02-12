El aeropuerto de Vigo inicia el «año 1 después de Ryanair» perdiendo un 8% de su tráfico

Aunque las campanadas y el calendario dijeran lo contrario, el aeropuerto de Vigo inició su 2026 el 4 de enero a las 21.43 horas. En aquel momento despegó el último vuelo de Ryanair en la ciudad (el FR 6943) con destino Londres, iniciando así una nueva era sin la mayor aerolínea de toda Europa en la terminal olívica. El primer mes del año se saldó con una caída del 8,1% hasta los 72.303 pasajeros, la cifra más baja -excluyendo los años de la pandemia- desde 2020.

La compañía irlandesa aglutina el grueso de este descenso, ya que en enero de 2025 aportó 7.316 viajeros y esta vez 338 en dos vuelos con su base de Stansted a modo de despedida. La ruta de Barcelona suprimida a finales de marzo pierde casi un 20% de sus viajeros (3.487 de Ryanair entonces) pese a la leve subida de Vueling hasta los 10.183 usuarios. La aerolínea catalana eliminó, de forma inédita, los vuelos de todos los vuelos los sábados y domingos después de Reyes en la conexión.

Esta supresión y las sucesivas borrascas hicieron mella en la actividad de Peinador, que perdió casi medio centenar de vuelos comerciales -de 642 a 595- y un 6,6% del tráfico general. Los desvíos a los aeropuertos de Santiago, Madrid o incluso Asturias mermaron aún más las cifras de una terminal que durante los próximos meses no vislumbra ninguna perspectiva de crecimiento. La ruta de Air Nostrum a Valencia fue fulminada en agosto (1.699 pasajeros el pasado enero) y la de Palma de Mallorca fue descontinuada y reducida a una frecuencia semanal. De esta forma la conexión a Baleares perdió la mitad de su pasaje (766 usuarios) en apenas diez vuelos.

Por otra parte, las primeras estadísticas del año por parte de Aena sí que arrojan brotes verdes en la ocupación, una de las principales bazas de Peinador. En esta ocasión la tasa media ha sido del 74% frente a los 71,62% de hace un año. El uso de aeronaves de menor tamaño por parte de Iberia en la ruta a Madrid le permite aumentar la ocupación hasta el 80%. De esta manera y gracias al «desprestigio» del ferrocarril logra mantener sus cifras previas al despliegue total del AVE en la conexión desde Urzáiz, cayendo apenas unas decenas de viajeros hasta los 52.242 en vuelos comerciales.

Mención aparte merece la firme apuesta de Binter por el aeropuerto de Vigo, consagrándose como la cuarta aerolínea en importancia al aportar más de 11.000 plazas semanales. Su puente aéreo con 90 vuelos en este mes le permite disparar los tráficos con Gran Canaria (+23% y 3.933 viajeros) y Tenerife-Norte (+75% y 3.924) sin una caída brusca en las ocupaciones.

La expedición del Celta pone rumbo a Belgrado desde el aeropuerto de Vigo / Marta G. Brea

El descenso de Peinador no es el único que se puede achacar a la «espantada» de Ryanair. El aeropuerto de Santiago pierde casi un 30% de sus pasajeros y se queda en 133.079 viajeros. La cifra supone la mayor caída entre las principales terminales de la red de Aena y le deja a poco más de 30.000 viajeros de A Coruña, que se afianza en el top-10 peninsular al crecer un 4% hasta los 98.242 viajeros.

Tráficos adicionales

Pero no solo de vuelos regulares vive Peinador en esta nueva etapa de «sequía». El Imserso se ha convertido en su principal muleta durante esta temporada de invierno al añadir viajeros en las rutas insulares, pero también el Celta y toda la actividad relacionada con los partidos de fútbol aportan su grano con casi 700 pasajeros. Desplazamientos a Belgrado (173 viajeros), Sevilla (94) o San Sebastián (98 a Vitoria) se suman a las llegadas de Valencia (111) o Lille (105). Equipos ingleses como el Notthingham Forest añaden otro centenar de usuarios en su viaje a Braga para la Europa League.

El número de mercancías, por su parte, se mantuvo estable con 35.370 kilogramos.