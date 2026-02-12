AdEII, el microaprendizaje por vídeos con el que pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal perdieron el miedo al tratamiento

En el grupo de Patología Digestiva del Instituto de Investigación Galicia Sur estaban preocupados porque 3 de cada 10 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no seguía bien el tratamiento. En colaboración con el centro de investigación en telecomunicaciones atlanTTic, desarrollaron el proyecto AdEII, un programa individualizado de aprendizaje a través de «microcontenidos atractivos". Es uno de los casos de éxito expuestos como ejemplo del impacto de la colaboración entre ambas instituciones.

Crearon 30 vídeos cortos, para gente con poco tiempo, y compartían con cada paciente los más indicados para su caso a través de Telegram. Tras distintos ajustes, acabó participando el 90% de los pacientes. Alrededor de 200. Les enviaron más de 1.200 vídeos en total. Unos seis por persona en el plazo de dos meses.

¿Qué consiguieron?

Consiguieron que mejoraran la comprensión de la enfermedad (el 70% demostró entenderla muy bien en una encuesta posterior) y les quitaron miedos. Así, la falta de adherencia al tratamiento bajó al 18%.

El proyecto fue galardonado en congresos de patología digestiva, tal y como recordó la doctora Luisa Castro de Parga, investigadora del grupo de Patología Digestiva del ISSGS, Rebeca Díaz Redondo y Manuel Caeiro Rodríguez, de atlanTTic.