220 afectados y 300.000 euros estafados por la academia que ofertaba títulos falsos

Más de 300.000 euros estafados; 220 afectados, 3 empresarios imputados y una empresa en quiebra. Este es el resultado final de los casi cuatro años de investigación judicial a la academia Vive Formación, que tenía sus oficinas en la calle Areal. El magistrado de la plaza nº 4 de la sección penal del Tribunal de Instancia (antiguo Juzgado de Instrucción nº 4) de Vigo dictó un auto en el que atribuye a los tres socios y a la entidad la comisión de un presunto delito de estafa al «engañar» a los alumnos ofreciéndoles cursos «homologables» a sabiendas de que «no era posible»: de saber que era mentira, estos «no hubieran pagado el precio».

No era una enseñanza reglada

A esta conclusión se llega a través de las declaraciones de una veintena de vigueses afectados, que presentaron su denuncia ante la Policía Nacional, tras dejar de tener acceso a la plataforma educativa o directamente a las clases de la academia tras haber abonado el curso. Otros tantos directamente no llegaron a poder iniciarlo debido a los problemas económicos de la empresa y muchos otros descubrieron la estafa cuando trataron de homologar sus títulos. «La Consellería de Educación les ha informado que los cursos realizados en Vive Formación no estaban homologados por la Administración Autonómica, ya que no era una enseñanza reglada y, por lo tanto, no se convalidaron esos estudios o títulos a efectos oficiales», desgrana el juez en su auto.

Conocedores de la falsedad

Desde la Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego se explicó que la empresa detrás de Vive Formación, Educación y Desarrollo SL., «non está autorizada» para impartir acciones formativas homologadas de carácter oficial conducentes «á obtención de certificados profesionais». Pese a esto, la academia anunciaba a través de comerciales que sus títulos sí eran homologables por la Consellería. «Los investigados, conscientes de la falsedad, ofrecían y expedían títulos oficiales y en las propias sedes se publicitaba [...]titulaciones oficiales y certificados de profesionalidad, lo que no era cierto», reitera el magistrado.

Crisis económica

Este «ocultamiento» a los alumnos sienta la base de la presunta estafa, sumada a la ausencia de recursos para, directamente, poder continuar ofreciendo los cursos. Y es que según se recoge en el auto, desde enero de 2022, Vive Formación «se encontraba en una situación de crisis», no obstante y «a sabiendas de que no iban a poder cumplir con sus obligaciones de formación», siguieron comprometiéndose a impartir y acreditar cursos de larga duración, de 1 y 2 años incluso.

Pese a ello, la sociedad siguió formalizando contratos de formación provocando la «frustración» de los clientes. El auto, fechado a noviembre de 2025, fue recurrido por una de las partes.