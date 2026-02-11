Esto es lo que tienes que esperar para que te arreglen una filtración en Vigo por el temporal

Vigo lleva casi 40 días bajo el efecto de las borrascas. Ahora es el turno de Nils, cuando apenas acaba de irse Marta. Por Galicia (y Vigo) ya pasaron ocho frentes con nombre propio. Van a continuar los fuertes vientos, las lluvias e incluso las tormentas que puedan descargar algo de granizo. Solo en lo que va de febrero ya se acumularon 226 litros en la ciudad y casi cien más si miramos los registros del campus.

El continuo paso de fenómenos adversos ya hizo mella en la industria, pues supuso pérdidas en sectores como la pesca o la construcción que poco pueden hacer mientras no cesen los avisos marítimos o los grandes acumulados de precipitación. Esto también se traduce en afectaciones a los ciudadanos, en sus domicilios particulares. Filtraciones y goteras, tejados o electrodomésticos averiados son los problemas más comunes que están resultando del temporal. Los profesionales incrementan su demanda y, en consecuencia, también son más largas las listas de espera.

El presidente de los Corredores de Seguros, Ignacio Pérez, señala que efectivamente hubo un bum de solicitudes a las aseguradoras en la urbe. «Se está notando que hay más siniestros desde que comenzó la cascada de temporales, sobre todo por efecto de la lluvia, los rayos y el viento», afirma.

Los desperfectos más habituales son las filtraciones y las tejas que se desprenden. No hay registro de que los inmuebles de las zonas más urbanas estén más protegidos que los de la periferia o el rural, pero sí que influye la edad del edificio. Según cuenta Pérez, las compañías atienden según la gravedad, pero se puede hablar de tiempos de espera de alrededor de tres semanas.

Peor es la situación con los techos. Hasta que no deje de llover, muchas obras no se pueden llevar a cabo. «Lo más habitual es que se haya roto alguna teja o que los tejados estén mal y por ello pasen agua, pero el problema es que no podemos subirnos a reparar», cuentan desde Reparación Cecap. «Los materiales que se usan, las pinturas, las masillas y los morteros necesitan curar y con este tiempo es imposible», añaden. La única solución que observan y pueden llevar a cabo es colocar una lona.

Hasta que salga el sol el trabajo se acumula y ya están registrando colas de al menos un mes y medio a aquellos que tienen el techo «a medias».

Reparaciones eléctricas

Cuando caen rayos se pueden ver los electrodomésticos afectados, incluida la vitrocerámica. Desde Teletécnicos Vigo apuntan que las incidencias en la ciudad olívica son el doble que las que habría una semana normal. «Normalmente nos encontramos con que las partes afectadas son las electrónicas y en muchos casos ya no compensa reparar, depende de la edad del aparato», cuenta una trabajadora. Las piezas de los más antiguos son habitualmente más caras que uno a estrenar.

Por otra parte, en todos los casos, recomiendan documentar los desperfectos con fotografías antes de realizar cualquier apaño provisional para facilitar la tramitación del siniestro.

Las empresas del sector advierten de que, si la inestabilidad meteorológica se prolonga, los plazos podrían seguir alargándose en las próximas semanas. Con todo, parece que desde el sábado habrá tregua.