Cofradías contrra la éolicaInterinos EducaciónDesprendimiento Autovía MorrazoPlan Atención PrimariaRescate del ItoitzBarco sospechoso O GroveMuere Severino Escurís
El sindicato Jupol se persona contra el conductor «kamikaze» que dejó cuatro policías heridos en Vigo

El accidente se produjo el domingo 8 de febrero tras una persecución por la carretera de Camposancos

Vista general de la carretera de Camposancos, donde sucedieron los hechos

Vista general de la carretera de Camposancos, donde sucedieron los hechos / Marta G. Brea

Elena Villanueva

El sindicato policial Jupol se ha personado como acusación particular en el procedimiento judicial abierto contra el conductor que en la madrugada del domingo día 8 protagonizó una persecución de extrema gravedad en la carretera de Camposancos.

Los hechos se iniciaron a las 03:20 horas, cuando una patrulla de la Policía Nacional interceptó a un vehículo que circulaba a gran velocidad por la zona de los concesionarios, realizando adelantamientos en doble línea continua e invadiendo el carril contrario. Esta conducción temeraria, informan desde el sindicato, obligó a varios conductores a frenar bruscamente y desviarse para evitar una colisión, llegando incluso a impactar contra un vehículo estacionado antes de abandonar el lugar a gran velocidad.

Intento de atropello

Ante el grave peligro para la seguridad vial, los agentes activaron los dispositivos luminosos y acústicos, comunicando la situación a la sala CIMACC 091, e iniciaron la persecución del vehículo, cuyo conductor llegó a circular a más de 150 km/h. El piloto se dio a la fuga, obligando a la intervención de más patrullas de Policía Nacional y también Local. Tras varios kilómetros de persecución por distintas calles de la ciudad, el vehículo, un Renault Megane, fue finalmente interceptado. Sin embargo, el conductor «intentó atropellar» a los agentes, embistiendo con su vehículo a una de las patrullas, hiriendo a dos policías.

Posteriormente, acometió contra una segunda dotación policial, causando importantes daños materiales y lesiones a los agentes del segundo coche patrulla. El individuo fue finalmente reducido e inmovilizado por el conjunto de dotaciones actuantes y detenido como presunto autor de delitos contra la seguridad vial, daños, atentado a agente de la autoridad y lesiones.

