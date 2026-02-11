La retención del talento local por la UVigo no se traduce en un emprendimiento

Esta retención del talento local que evidencia el elevado porcentaje de egresados de la UVigo que continúan trabajando en la comarca viguesa, no se ha traducido en nuevas empresas. Y es que el índice de emprendimiento por parte de los titulados no llega al 8%.

Según recoge el informe sobre los egresados de la Universidad de Vigo –único y pionero en el sistema universitario gallego y español, pues divulga los indicadores de empleabilidad de las 35 promociones de personas tituladas en toda la historia de la institución–más de la mitad de los titulados trabajan en el sector privado y, por actividad, el sector económico mayoritario es la enseñanza, seguida por los servicios en la administración pública, sanidad, investigación, servicios sociales, automoción y telecomunicaciones.

Los autores del informe destacan que el lugar de residencia y el lugar del trabajo actual muestran una emigración selectiva, impulsada por oportunidades laborales. «Los indicadores de inserción laboral calculados refuerzan el valor de la UVigo en la empleabilidad de sus antiguos estudiantes, así como una inserción laboral fuerte, con salarios competitivos y alta satisfacción», señalan.

No obstante, reconocen la existencia de desigualdades de género y desafíos como la sobrecualificación.