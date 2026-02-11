La retención del talento local por la UVigo no se traduce en un emprendimiento
Menos del 8% de sus egresados montaron su propia empresa
E.V.
Esta retención del talento local que evidencia el elevado porcentaje de egresados de la UVigo que continúan trabajando en la comarca viguesa, no se ha traducido en nuevas empresas. Y es que el índice de emprendimiento por parte de los titulados no llega al 8%.
Según recoge el informe sobre los egresados de la Universidad de Vigo –único y pionero en el sistema universitario gallego y español, pues divulga los indicadores de empleabilidad de las 35 promociones de personas tituladas en toda la historia de la institución–más de la mitad de los titulados trabajan en el sector privado y, por actividad, el sector económico mayoritario es la enseñanza, seguida por los servicios en la administración pública, sanidad, investigación, servicios sociales, automoción y telecomunicaciones.
Los autores del informe destacan que el lugar de residencia y el lugar del trabajo actual muestran una emigración selectiva, impulsada por oportunidades laborales. «Los indicadores de inserción laboral calculados refuerzan el valor de la UVigo en la empleabilidad de sus antiguos estudiantes, así como una inserción laboral fuerte, con salarios competitivos y alta satisfacción», señalan.
No obstante, reconocen la existencia de desigualdades de género y desafíos como la sobrecualificación.
Suscríbete para seguir leyendo
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas