El PP acusa a Caballero de «inflar» las cuentas de 2025 y ejecutar solo el 23% de las inversiones

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, aseguró este martes que la liquidación presupuestaria de 2025 confirma, un año más, un «engaño masivo» del alcalde, Abel Caballero, al presentar unas cuentas que —según denuncia— «están más infladas» cada ejercicio pero que no llegan a materializarse, especialmente en el capítulo de inversiones. «Cada año nos vende los presupuestos como los más expansivos de la historia, con cifras récord, pero que a la hora de la verdad se quedan en un cuento por su ínfima ejecución», afirmó.

Según los datos que manejan los populares, el Concello tenía previstos 122,7 millones de euros para inversiones en 2025 —sumando el crédito inicial y el extraordinario aprobado en agosto— y ejecutó 28,8 millones, lo que situaría la ejecución en un 23%. «Es decir, menos de 1 euro de cada 4 euros presupuestados para obras», sostuvo Sánchez, que cuantificó en 90 millones el dinero anunciado para proyectos que, a su juicio, quedó sin gastar.

Viales y socavones como ejemplo

La líder del PP puso la conservación de calles y espacios públicos como ejemplo de esa baja ejecución. Afirmó que de los 2,9 millones consignados en 2025 para ese fin solo se utilizaron 425.000 euros, una situación que vinculó con el deterioro del firme. «Así es fácil entender por qué Vigo está llena de socavones», apuntó.

También criticó que no se ejecutase «ni un solo euro» de los 7,6 millones del denominado plan de renovación de firmes, una partida incluida en el crédito extraordinario de agosto. Según Sánchez, ese crédito contemplaba 22 millones para actuaciones como humanizaciones, pabellones, patios de colegios o reformas de vestuarios y no se habría gastado nada, volviendo después a incorporarse a las cuentas posteriores.

Urbanismo, fondos europeos y personal

El PP añadió que la Gerencia de Urbanismo habría movilizado 4 de 10 millones disponibles para inversiones y extendió la crítica a los fondos europeos, con 2,8 millones ejecutados de 8, lo que —según Sánchez— pondría en riesgo recursos para modernización.

En materia de personal, la presidenta popular relacionó la existencia de casi 300 vacantes en el Concello con la ejecución presupuestaria: denunció que habría quedado sin ejecutar un 20% del capítulo 1 (gasto de personal), algo que calificó de «escandaloso» y que vinculó a la falta de efectivos en servicios como policía, bomberos o administración.

«La realidad de los números revela las mentiras de Caballero», insistió Sánchez, que habló de «gestión ficticia» e «incapacidad manifiesta» para ejecutar lo comprometido. Anunció, además, que su grupo pedirá explicaciones en el próximo pleno y reclamará que se deje de «engordar presupuestos de forma artificial».

Remanentes y presión fiscal

Luisa Sánchez subrayó como consecuencia de esa baja ejecución el aumento de los remanentes, que cifró en 215 millones de euros. «Vigo presupuesta pero no ejecuta. Reclamamos una ejecución real que devuelva a los ciudadanos, en forma de obras y servicios, el esfuerzo que realizan pagando sus impuestos», afirmó.

La dirigente popular añadió que, mientras se acumula ese remanente, el Concello habría aplicado un «hachazo fiscal» con una subida de 12 puntos en tasas e impuestos en los últimos tres años, una medida que calificó de «injustificada e innecesaria».

En su balance final, Sánchez resumió que el presupuesto total habría ejecutado 298 millones de 451, dejando sin gastar más de 150 millones que, en su opinión, deberían haberse destinado a mejorar servicios públicos y la calidad de vida en barrios y parroquias.