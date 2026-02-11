Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patrimonio da luz verde a la humanización de un tramo de Serafín Avendaño junto al elevador Halo

La Dirección Xeral informa favorablemente al Concello para urbanizar el tramo entre García Barbón y el acceso al elevador, aunque exige mantener la supervisión arqueológica

La calle Serafín Avendaño, durante las obras del ascensor HALO

La calle Serafín Avendaño, durante las obras del ascensor HALO / Marta G. Brea

R. V.

J. C.

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dependiente de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, ha emitido un informe favorable sobre el proyecto del Concello de Vigo para la humanización de un tramo de la calle Serafín Avendaño, el más próximo al nuevo elevador Halo.

El departamento autonómico responde así al expediente de obras presentado por la administración local para la urbanización de este vial, en el tramo comprendido entre la avenida de García Barbón y el acceso a la infraestructura Halo. La resolución considera finalizada la fase de sondeos arqueológicos vinculada a los movimientos de tierra previstos en la actuación.

En su dictamen, Patrimonio concluye que «no hay inconveniente, desde el punto de vista arqueológico, para el inicio de las obras de urbanización proyectadas». No obstante, advierte de que, «dada la entidad y extensión de la intervención, con áreas no registradas», será necesario mantener el control arqueológico de los movimientos de tierras previsto en el proyecto, durante la ejecución de los trabajos.

