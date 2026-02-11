La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»

Las previsiones meteorológicas previstas para la noche del próximo viernes han obligado a la orquesta París de Noia a cancelar el concierto que tenía previsto celebrar en Vigo ese día.

Se trataba del plato fuerte de la la agenda oficial del Entroido 2026 en la urbe olívica que arranca este 13 de febrero, primero con animación en el centro de la ciudad por la tarde, después con la revelación del Meco y como colofón con la actuación de esta formación musical que hace unos minutos anunciaba la suspensión del concierto.

París de Noia publicó en redes sociales la cancelación de su concierto / Instagram

Lo hacía a través de sus redes sociales con un comunicado en el que expresaba esa cancelación por las «condiciones meteorológicas adversas» que se esperan para esa noche de viernes, aunque matizaba que «la actuación queda aplazada».

De momento se desconoce cuál será la nueva fecha del concierto, que, aseguran «será anunciada próximamente».