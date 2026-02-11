O Chioleiro «simula» o «exagera» una posible psicosis

Aseo «adecuado», actitud «colaboradora», discurso «coherente», buen «estado de ánimo», no hay problemas de «alimentación ni sueño» y lo más importante: no escucha «voces», ni tiene pensamientos «interferidos» ni tampoco sufre «episodios psicóticos». José Manuel Durán González, más conocido como O Chioleiro, investigado en prisión provisional en relación con el crimen de la maleta, el que le costó la vida a María del Carmen Bento Domínguez, una sexagenaria en situación de exclusión social que compartía habitación en una pensión de la avenida de Fragoso de Vigo, sí padece un trastorno de la personalidad pero no una enfermedad mental o psicosis, cuyos síntomas estaría «exagerando» o «simulando».

Nueva exploración

A esta conclusión han llegado las médicas-forenses del IMELGA de Lugo tras una segunda exploración a Durán el pasado mes de noviembre. Las profesionales evidencian un trastorno de la personalidad con rasgos antisociales, histriónicos y narcisistas. Este mismo diagnóstico fue revelado ya al momento de recibir el alta tras 14 años de ingreso en el Hospital penitenciario de Alicante como responsable de la muerte de su abuela en 1989. Tras su segunda condena, en este caso por el asesinato de su amiga Alicia Rey en 2004, se mantuvo el mismo diagnóstico; no así la existencia de «síntomas psicóticos» que sí padecía al momento de su primera condena.

José Manuel Durán «O Chioleiro», en imagen de archivo. / JUNIOR/MARINFOTO

Esquizofrenia por consumo de alcohol

Y es que O Chioleiro fue diagnosticado en su juventud de un trastorno psicótico, concretamente una esquizofrenia paranoide, relacionado con el consumo de alcohol. Tras haber pasado estos 14 años ingresado en un centro psiquiátrico, se deshabituó del alcohol, motivo por el que no se volvieron a detectar en él «conductas paranoides ni delirantes». En todo este tiempo, la ausencia de contacto psicótico se ha mantenido, no apreciándose tampoco un «deterioro cognitivo» ni «alteraciones psicopatológicas» que afecten a sus capacidades. Es decir, no padece un trastorno mental que afecte a sus capacidades de pensar o planificar, comprende los hechos y actúa en función de lo que comprende.

Psicopatía o psicosis

Es importante, llegados a este punto, establecer una diferencia entre la psicopatía o un psicópata y un psicótico, tanto a nivel médico como legal. La psicopatía es un trastorno que revela falta de empatía o remordimientos, asunción del delito, nula autocrítica, impulsividad... Padecerla no condiciona una posible eximente de cara a un juicio, asumiendo el investigado o acusado la responsabilidad penal de sus actos. En cambio, el padecimiento de síntomas psicóticos sí están vinculados a una enfermedad mental, condicionando en muchos casos una inimputabilidad o, en caso de celebrarse un juicio, que se le aplique una eximente completa (o incompleta) que evite su ingreso en prisión.

VISTA GENERAL DE LA PENSION DEL NUMERO 83 DE LA CALLE FRAGOSO DONDE SE ALOJABA JOSE MANUEL DURAN GONZALEZ " O CHIOLEIRO " Y SU VICTIMA CARMEN BENTO DOMINGUEZ, CUYO CADAVER APARECIO DENTRO DE UNA MALETA OCULTA EN LA MALEZA. / JOSE LORES

Escritos de acusación

Recibida ya esta última diligencia, el juez de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de Vigo dio traslado a la Fiscalía , defensa y resto de acusaciones para que formulen sus escritos de calificación y propongan nuevas pruebas de cara al trámite de la audiencia preliminar.