Mentorías gratuitas para modernizar bares y restaurantes de Vigo: arranca el programa de digitalización

La Federación Provincial de Turismo de Pontevedra (Feprotur) ha abierto el plazo de inscripción para un programa integral y gratuito de digitalización dirigido a establecimientos hosteleros de la zona centro y Monte de O Castro de Vigo. La iniciativa, financiada por el Concello a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, busca mejorar la competitividad del sector, modernizar la gestión y reforzar la comunicación con los clientes mediante herramientas digitales adaptadas a cada negocio.

Las sesiones se celebran los lunes y martes, en horario de mañana y tarde, en el Hotel Ciudad de Vigo. El itinerario arranca con un diagnóstico individualizado del grado de madurez digital de cada establecimiento, evaluando aspectos como la gestión interna, presencia online, canales de venta, reputación digital y relación con el cliente. A partir de ese análisis, se diseña un plan de digitalización personalizado en función del tamaño, tipología y modelo de negocio.

Con ese punto de partida, el programa ofrece formación práctica orientada a la implantación real de soluciones en el día a día, con líneas de trabajo centradas en la instalación y optimización de sistemas TPV, gestión profesional de redes sociales, control y mejora de la reputación online, puesta en marcha de motores de reservas y el diseño de una estrategia digital a medida.

Prácticas

Feprotur subraya que el plan no se limita a contenidos teóricos, sino que incluye acompañamiento para que la digitalización se traduzca en mejoras tangibles en la operativa diaria y en la atención al cliente. Entre los resultados esperados, apunta, figuran una gestión más eficiente, mayor visibilidad online, comunicación más directa con el público y una mejor capacidad para atraer y fidelizar clientes.