Matamá ya tiene su mapa de nombres: Vigo amplía la colección para preservar la toponimia del Val do Fragoso

El Concello de Vigo y la Universidade de Vigo presentaron este miércoles el libro Toponimia do Val de Fragoso – Matamá, décimo volumen de la colección que ambas instituciones editan desde 2008 para recoger, localizar y preservar los nombres tradicionales de lugares de las parroquias viguesas, un patrimonio cultural inmaterial ligado a la identidad de la ciudad.

En el acto participaron el alcalde, Abel Caballero; la vicerreitora de Extensión Universitaria de la UVigo, Susana Reboreda; y Marcos Alonso, responsable del trabajo de campo y de la documentación histórica. La publicación está firmada también por Gonzalo Navaza y Arancha Luna, y en la presentación estuvieron representantes del área de Normalización Lingüística de la UVigo.

Caballero defendió que «recuperar a toponimia é unha parte importante da cidade» y subrayó el objetivo de impulsar su uso más allá del ámbito editorial: «Queremos e temos gran empeño en recuperala na súa totalidade, non soamente nos libros senón no uso».

El investigador Marcos Alonso explicó que la recopilación combinó entrevistas y recogida directa de topónimos por la parroquia con la consulta de documentación antigua, especialmente protocolos notariales de los siglos XVI al XIX. En su intervención, lamentó que la presión urbanística sobre áreas rurales esté provocando en algunos casos la desaparición de nombres tradicionales. También reconoció la labor de Marta Souto, exresponsable del servicio municipal de Normalización Lingüística e impulsora del proyecto.

Por su parte, Susana Reboreda puso en valor la colaboración institucional para mantener una trayectoria “larga” y continuada, y destacó el carácter riguroso del trabajo de recopilación, clave para evitar la pérdida de la toponimia.

La colección arrancó en 2008 con el volumen dedicado a Coia y, desde entonces, se han publicado libros sobre Lavadores, Beade, Freixeiro e Sárdoma, Comesaña, Bembrive, Candeán, Valadares y Teis, además de Matamá, con nuevas parroquias en preparación. En paralelo, el Concello mantiene la web toponimia.vigo.org, con recursos didácticos y un mapa para consultar los topónimos de Vigo.

Las personas interesadas pueden solicitar un ejemplar del libro en el área de Normalización Lingüística del Concello.