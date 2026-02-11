Al mal tiempo en Vigo... buena lluvia de memes

En lo que va de año, solo ha dejado de llover dos días en Vigo. El último, el 18 de enero. Y, para sobrellevar esta situación, que provoca bajones anímicos en una parte de la ciudadanía, creadores de contenido en redes sociales, con la ayuda de la inteligencia artificial, han elaborado memes que sacan una sonrisa: góndolas de Vitrasa para circular por las calles inundadas, trabajadores de Stellantis ensamblando embarcaciones en lugar de vehículos, un tobogán de agua en vez de rampas en la Gran Vía o una escena de Titanic en Príncipe.

El humor se ha hecho un hueco entre tanta frustración derivada del mal tiempo. A la lluvia, se han sumado el viento y el frío, combinación que trae a más de uno por la calle de la amargura. En todo caso, parece que hay luz al final del túnel.

Según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de MeteoGalicia, las precipitaciones darán un respiro a la urbe olívica el sábado, día de San Valentín y del desfile de Entroido, que saldrá desde Isaac Peral (este es el recorrido). Será un oasis entre tanta agua, puesto que se prevé que, al menos hasta el martes 17, tendremos que seguir saliendo de casa con paraguas, chubasqueros y botas.

La proliferación de memes sobre la lluvia constante en Vigo puede tener un efecto positivo en la salud mental colectiva, ya que el humor funciona como mecanismo de regulación emocional: convierte una situación frustrante —cielos grises, planes cancelados o sensación de monotonía— en un estímulo compartido que reduce la carga negativa.

Reírse de la adversidad activa respuestas fisiológicas asociadas al bienestar, disminuye el estrés percibido y genera sensación de pertenencia. En contextos de mal tiempo prolongado, donde puede aumentar el desánimo, el humor digital actúa como válvula de escape.

Expertos destacan que la creación y difusión de memes responde a una necesidad social de conexión y validación. Las redes permiten transformar una experiencia individual —«no para de llover»— en un relato colectivo con códigos comunes.

Al exagerar la situación o recurrir a la ironía, los usuarios resignifican el problema y recuperan cierto control simbólico sobre él. Compartir y comentar estos contenidos refuerza vínculos, genera conversación y crea comunidad, elementos clave para el bienestar emocional.

Entre los usuarios más activos en redes sociales a la hora de crear memes para ilustrar el escenario de precipitaciones en Vigo, destaca @DinoSetoVigo, una cuenta clásica que retrata la actualidad de la ciudad desde hace casi 11 años. También se ha animado con este tema @jcarlos2001 (Humor Canalla). El objetivo es sacar el lado positivo a una situación que, según avanzan los expertos meteorológicos, nos va a acompañar más días.

Recomendaciones psicológicas

Psicólogos recomiendan buscar alternativas de ocio o aprovechar el tiempo para actividades más introspectivas, puesto que puede ser una forma saludable de afrontar los días de lluvia. También conviene priorizar aquellas acciones que contribuyen a mejorar el estado de ánimo, como el ejercicio físico y la interacción social. De todos modos, lo ideal es aceptar la situación y analizar qué podemos hacer para navegar entre tanta agua.