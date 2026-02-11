¿Doy de comer a mi bebé en trozos o en puré? Las enfermeras pediátricas de Rúa Cuba forman a los padres

«Veíamos que había muchas cosas que a los padres primerizos les costaba aprender y que venían a la consulta con muchos miedos», explica Gabriela Souto Martínez, enfermera pediátrica del centro de salud de Rúa Cuba. Las consultas de estas especialistas no son como las de los facultativos de Atención Primaria. Se pueden extender 30 o 45 minutos. Y, aún así, «hay muchos temas, muchas preguntas que surgen y que, por tiempo básicamente, la explicación se queda un poco coja o se quedan cosas en el tintero», comparte su compañera Fe García Jácome. Por ello, hace un par de años decidieron poner en marcha unos talleres para las familias sobre cuidados del recién nacido y, ante el éxito, ahora lo han ampliado con otro sobre el niño a partir de los seis meses, con el que cubren otra gran fuente de dudas para las familias: la alimentación complementaria.

«¿Y si hacemos una charla hablando del día a día de los bebés?». Así empezaron estas charlas a iniciativa de las cuatro enfermeras pediátricas de Rúa Cuba, con el apoyo de especialistas en formación. Las de recién nacidos se celebran todos los últimos miércoles de mes, en horario de mañana (12.15-14.00 horas), y los últimos martes, de tarde (18.15-20.00 horas). Las de los bebés de seis meses en adelante, aún están arrancando. La idea es que sean los segundo miércoles de cada mes de mañana y los segundos martes de cada mes, de tarde (esta última está pendiente de confirmación).

Por su experiencia en consulta, saben perfectamente cuáles son las preguntas más frecuentes de las familias. Han creado sus charlas haciendo especial hincapié en ellas. En la de los recién nacido, se lleva la palma la lactancia materna, pero también se abordan los cuidados del cordón (por el que se interesan mucho las embarazadas, que también están invitadas) o indicaciones de seguridad.

El baño y su frecuencia es uno de los temas estrella. «Que cada uno lo adapte a su vida», conseja Fe. Dicho esto, les informan que «no hace falta bañarles todos los días». Si al bebé le gusta, como un juego o una relajación, sí puede incorporarse a la rutina diaria, aunque no todos los días con jabón para que no pierdan la protección natural de la piel. Siempre, con temperaturas bajas.

¿Cómo evitar atragantamientos?

La charla de los seis meses la han incorporado, principalmente, por la cantidad de dudas sobre la alimentación. Y es que las indicaciones ya no son las de otras generaciones. Los alimentos ya no se introducen tan progresivamente, si no casi todos desde los seis meses. Y han aparecido otras formas de darles la comida. Frente al tradicional puré, ahora se está extendiendo el método baby led weaning o comer en trozos. «Ambas son opciones válidas», subraya Fe. Pero si se opta por la segunda, les dan nociones básicas para que no sea peligroso y les instruyen en qué hacer ante atragantamientos.

En las charlas cuentan con la participación de fisioterapeutas. En la de recién nacidos ilustran sobre el porteo ergonómico, de la forma de estimularlos (el tummy time, o tiempo boca abajo) y los lavados nasales. ¿Cómo se recomienda hacer estos últimos ahora? Cuando son muy pequeños, tumbados e incorporados con una inclinación de unos 30 grados, con la cabeza girada, se introduce el suero con poca presión para no dañar el oído. A partir de los cuatro o cinco meses, cuando empiezan a aguantar algo sentados, se puede hacer así, sujetándoles.

Animan a todos los padres con bebés del área, independientemente del centro de salud que sean, a que aprovechen estas charlas, muy completas en contenidos e impartidas por especialistas, que no es habitual encontrarlas gratis.