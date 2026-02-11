La Diputación abre dos líneas de ayudas para asociaciones y mayores con 410 actividades previstas

La Deputación de Pontevedra presentó este miércoles en Vigo la nueva convocatoria de los programas de bienestar social +Convivencia y Provincia Activa, dos iniciativas destinadas a impulsar la participación, la formación y el envejecimiento activo. La sesión informativa, celebrada en la sede provincial del casco vello vigués, reunió a medio centenar de representantes de asociaciones y colectivos de la ciudad y su área metropolitana.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, y la diputada de Benestar Social, Paula Bouzós, detallaron el contenido de ambas convocatorias, cuyo presupuesto conjunto asciende a 566.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes comienza este jueves 12 de febrero y permanecerá abierto durante un mes.

Sánchez animó a las entidades viguesas a implicarse en ambas líneas y subrayó el objetivo común de los programas: «Son dous programas distintos pero cun mesmo obxectivo: apoiar ás entidades, chegar a todos os recunchos da provincia e ofrecer oportunidades reais de participación».

+Convivencia: hasta 250 actividades para descubrir la provincia

El programa +Convivencia cuenta este año con un presupuesto de 300.000 euros y permitirá financiar hasta 250 actividades organizadas por asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia. Está dirigido a entidades sociales, culturales, vecinales, de mayores, de mujeres, ANPA y otros colectivos que desarrollen iniciativas de carácter social.

Las actividades deberán celebrarse entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2026 y podrán incluir rutas culturales y de naturaleza, visitas a espacios patrimoniales y museos, propuestas vinculadas al Camino de Santiago, fiestas de interés turístico o gastronómico, así como recorridos por parques naturales, islas o espacios protegidos. Cada salida deberá contar con al menos 30 participantes —20 en el caso de grupos con personas con movilidad reducida— y podrá organizarse directamente por la entidad o a través de una agencia de viajes.

La Diputación financiará gastos como transporte, entradas, guías oficiales, seguros o restauración, dentro de los límites fijados en las bases.

Provincia Activa: 160 talleres para mayores, con más presupuesto

Por su parte, Provincia Activa está orientado a fomentar el envejecimiento activo y la autonomía personal mediante 160 talleres repartidos por toda la provincia, 30 más que el año anterior. Cada entidad podrá solicitar un único taller de 30 horas, con grupos de 15 a 25 personas y con un mínimo del 70% de participantes mayores de 50 años.

El presupuesto del programa sube un 82%, hasta 266.055 euros, y el coste por participante y taller se sitúa en 7 euros. Las solicitudes deberán presentarse entre el 12 de febrero y el 11 de marzo de 2026 a través de la sede electrónica de la Diputación.

El catálogo incluye propuestas de ejercicio físico y salud, memoria y bienestar emocional, creatividad, artesanía, baile, cocina saludable, restauración de muebles y formación digital, con contenidos como uso del móvil, ciberseguridad o tramitación electrónica.

Bouzós defendió el refuerzo del apoyo al tejido social y destacó el incremento presupuestario en su área: «Soamente na miña área, este ano contamos cun orzamento de 7,6 millóns de euros, un millón máis que en 2025». Y añadió: «Isto é así porque queremos reforzar a nosa aposta polas familias, por estreitar lazos de convivencia e construír unha provincia máis inclusiva, onde todas e todos teñan cabida».

El encuentro se cerró con un turno de preguntas y sugerencias de las asociaciones asistentes, y con la invitación a participar en ambas convocatorias.