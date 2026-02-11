Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación abre dos líneas de ayudas para asociaciones y mayores con 410 actividades previstas

El plazo de solicitud arranca este jueves y estará abierto un mes; +Convivencia financiará hasta 250 salidas y Provincia Activa ofertará 160 talleres para fomentar el envejecimiento activo

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, en la presentación este miércoles de la nueva convocatoria de ayudas.

R. V.

La Deputación de Pontevedra presentó este miércoles en Vigo la nueva convocatoria de los programas de bienestar social +Convivencia y Provincia Activa, dos iniciativas destinadas a impulsar la participación, la formación y el envejecimiento activo. La sesión informativa, celebrada en la sede provincial del casco vello vigués, reunió a medio centenar de representantes de asociaciones y colectivos de la ciudad y su área metropolitana.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, y la diputada de Benestar Social, Paula Bouzós, detallaron el contenido de ambas convocatorias, cuyo presupuesto conjunto asciende a 566.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes comienza este jueves 12 de febrero y permanecerá abierto durante un mes.

Sánchez animó a las entidades viguesas a implicarse en ambas líneas y subrayó el objetivo común de los programas: «Son dous programas distintos pero cun mesmo obxectivo: apoiar ás entidades, chegar a todos os recunchos da provincia e ofrecer oportunidades reais de participación».

+Convivencia: hasta 250 actividades para descubrir la provincia

El programa +Convivencia cuenta este año con un presupuesto de 300.000 euros y permitirá financiar hasta 250 actividades organizadas por asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia. Está dirigido a entidades sociales, culturales, vecinales, de mayores, de mujeres, ANPA y otros colectivos que desarrollen iniciativas de carácter social.

Las actividades deberán celebrarse entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2026 y podrán incluir rutas culturales y de naturaleza, visitas a espacios patrimoniales y museos, propuestas vinculadas al Camino de Santiago, fiestas de interés turístico o gastronómico, así como recorridos por parques naturales, islas o espacios protegidos. Cada salida deberá contar con al menos 30 participantes20 en el caso de grupos con personas con movilidad reducida— y podrá organizarse directamente por la entidad o a través de una agencia de viajes.

La Diputación financiará gastos como transporte, entradas, guías oficiales, seguros o restauración, dentro de los límites fijados en las bases.

Provincia Activa: 160 talleres para mayores, con más presupuesto

Por su parte, Provincia Activa está orientado a fomentar el envejecimiento activo y la autonomía personal mediante 160 talleres repartidos por toda la provincia, 30 más que el año anterior. Cada entidad podrá solicitar un único taller de 30 horas, con grupos de 15 a 25 personas y con un mínimo del 70% de participantes mayores de 50 años.

El presupuesto del programa sube un 82%, hasta 266.055 euros, y el coste por participante y taller se sitúa en 7 euros. Las solicitudes deberán presentarse entre el 12 de febrero y el 11 de marzo de 2026 a través de la sede electrónica de la Diputación.

El catálogo incluye propuestas de ejercicio físico y salud, memoria y bienestar emocional, creatividad, artesanía, baile, cocina saludable, restauración de muebles y formación digital, con contenidos como uso del móvil, ciberseguridad o tramitación electrónica.

Bouzós defendió el refuerzo del apoyo al tejido social y destacó el incremento presupuestario en su área: «Soamente na miña área, este ano contamos cun orzamento de 7,6 millóns de euros, un millón máis que en 2025». Y añadió: «Isto é así porque queremos reforzar a nosa aposta polas familias, por estreitar lazos de convivencia e construír unha provincia máis inclusiva, onde todas e todos teñan cabida».

El encuentro se cerró con un turno de preguntas y sugerencias de las asociaciones asistentes, y con la invitación a participar en ambas convocatorias.

