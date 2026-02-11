Una coral histórica, un gran pintor y un catedrático de Estadística con huella en la ciudad, nuevos Vigueses Distinguidos

Más Vigueses Distinguidos de 2026. El alcalde, Abel Caballero, anunció que se sumarán a este reconocimiento la Coral Polifónica da Unión Veciñal, Cultural e Deportiva de Candeán y, a título póstumo, el pintor Mingos Teixeira y Patricio Sánchez Bello, catedrático en el área de Estadística e Investigación Operativa.

Caballero destacó que la coral cumple 50 años. «Se fundó en el año 76. Vicente Rodríguez Abeijón era su director y fueron capaces de elaborar una coral de altísimo nivel». El regidor puso en valor su trayectoria, «habiendo viajado por varios lugares dando conciertos, singularmente relevante en el ámbito de Acopovi».

Sobre Mingos Teixeira, fallecido en junio del año pasado a los 69 años, el alcalde subrayó que fue un «maestro de pintura con gran capacidad de transmitir su formación artística». «Se inicia en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo», indicó antes de recordar su «trayectoria, con exposiciones en Europa y América y un papel tan importante en el propio ámbito de Vigo».

Patricio Sánchez Bello. / Adrián Irago

Sobre Patricio Sánchez Bello, fallecido en marzo de 2025 a los 78 años, ensalzó su trayectoria académica: «Catedrático en el área de Estadística e Investigación Operativa, fue director de la Escuela de Comercio en Torrecedeira durante dos décadas». Añadió que fue «uno de los que trabajó a fondo para la implantación del Grado de Comercio, ya aprobado en este momento y, por tanto, con una enorme capacidad de presencia en la docencia, en la investigación y en el mantenimiento de la enseñanza de comercio en la universidad».

Engrosan una lista en la que ya aparecen los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, la Fundación Menela, la asociación Vida Digna, el Club Deportivo Nieto, Alfonso González (presidente del CP Alertanavia), Gonzalo Davila (exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo), el Bembrive Fútbol Sala, Disgobe, Ardora, Denso Vigo y a la Asociación Provincial de Representantes de Comercio