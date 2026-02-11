Paso adelante del Concello para derribar el Di San Remo de Samil

El Concello dio un paso al frente para el derribo del restaurante, cafetería y heladería Di San Remo de la playa de Samil, cuya concesión finalizó en noviembre tras 40 años de explotación. Adjudicó la redacción del proyecto para la demolición de las instalaciones. Mismo final tuvieron otros negocios hosteleros que daban servicio en el arenal: As Dornas, el Camaleón o el Jonathan (derruido y reconvertido en el Marina Cíes).

«Estamos continuando con la transformación de la playa de Samil», indicó el alcalde, Abel Caballero, antes de destacar que ese espacio «ya retornó al Ayuntamiento». «Lo primero es derribar todo y, a partir de ahí, ya empezaremos en algún momento con todo el proceso de la reforma de la segunda fase de Samil. La primera fase de Samil fue el éxito del siglo», apostilló sobre el proyecto de recuperación dunar.

«Está dando la vuelta al mundo, está siendo excepcional y, ahora, ya continuaremos hasta más allá del edificio Di San Remo con la segunda fase», precisó el alcalde. «Ya estaremos dentro de muy poco tiempo en condiciones de mostrar la forma en la que va a quedar. Seguiremos con la regeneración dunar, seguiremos con más playa, con más paseo y mejor situación de toda la playa de Samil», finalizó.

La concesionaria de Di San Remo solicitó a principios del pasado mes de agosto una prórroga de 10 años alegando que, en el pliego inicial, de noviembre de 1985, no se establecían 40 años como plazo máximo e interpretaba que se podía ampliar hasta los 50 al considerar que es el tope previsto para las concesiones de servicio recogido en el artícuo 115.4º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL).

Fin de la concesión

La Concejalía de Patrimonio, sin embargo, argumentó su negativa a ampliar el contrato alegando que precisamente el citado pliego no preveía prórroga alguna. «En consecuencia, dicho plazo de 40 años tiene carácter máximo de duración», se remarca en el informe municipal. «En consecuencia, resulta el próximo 14 de noviembre de 2025 como fecha en la que terminará el plazo concesional y, con ello, la vigencia de la concesión», precisa.

La empresa solicitó también que, de no atenderse a la petición de prorrogar la concesión otros 10 años, se le ampliara el plazo de explotación hasta el 13 de noviembre de 2031 en base al Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, petición que formuló en septiembre de 2022.

El informe de la Concejalía de Patrimonio tampoco aprobó esta ampliación al considerar que es extemporánea –asegura que la citada norma ya no estaba vigente– y que, a mayores, no concurren las condiciones exigidas por la ley para reconocer el derecho del concesionario a objeto a una compensación.