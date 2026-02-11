La carga de trabajo de los funcionarios de ejecuciones se duplicó con la nueva oficinal judicial
Alternativas na Xustiza urge a la Xunta dotar de refuerzo a este servicio: «A negativa a recuperar o equipo de reforzo formado provocará que os traballadores teñan que asumir as 880 execucións que están pendentes»
El sindicato Alternativas na Xustiza (AXG) ha reprochado a la Xunta la eliminación del refuerzo de funcionarios para la sección civil del nuevo Tribunal de Instancia, concretamente lo que afecta al servicio de ejecuciones. El colectivo reclama la recuperación de estos profesionales, en total 6 trabajadores, esgrimiendo que desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya dotaron a la oficina judicial de Vigo de un magistrado de refuerzo. «A negativa da Xunta de Galicia a recuperar o equipo de reforzo formado por 6 traballadores provocará que os traballadores do Servizo Común de Execución teñan que asumir as 880 execucións que están pendentes do anterior maxistrado de reforzo e do equipo de reforzo», incide su portavoz, Pablo Valeiras.
Según los datos que maneja el sindicato, en 2025, las ejecuciones civiles pendientes rozaban las 21.000, siendo 42 los funcionarios que las tramitaban y gestionaban, lo que equivale a una carga de trabajo por profesional de 480 ejecuciones por persona. Ahora, en 2026 con la entrada de la nueva distribución, el número de personal encargado de las ejecuciones bajó a 26 cuando las causas en trámite se incrementaron en más de 800. La carga de trabajo por persona subió a 824.
Por todo, Alternativas na Xustiza reclama a la Xunta «a creación dun novo equipo de reforzo formado por 1 xestor, 4 tramitadores e un auxilio xudicial que permita que as 2800 expedientes e as 880 execucións non sufran novas dilacións e sobre todo non colapsen aínda máis ao Servizo Común de Execución».
