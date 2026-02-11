Caos en las vías: trenes suspendidos, ausencia de opciones alternativas y un desprendimiento
Desde los sindicatos contabilizan alrededor de una docena de convoyes suspendidos
La tercera jornada de huelga ferroviaria está siendo la más complicada de la semana. Las comunicaciones en el eje atlántico se vieron considerablemente afectadas por varios cortes, ya desde primera hora de la mañana.
Según el Sindicato Ferroviario, las incidencias comenzaron de madrugada, concretamente en el primer tren media distancia que va hacia A Coruña desde Urzáiz. En menos de una hora, hubo otra.
Además, las 8,00 horas se iniciaron las cancelaciones y así hasta un total de ocho que afectaron a todo el eje costero. Ya por la tarde anunciaron que también se suspenderán trayectos en horario nocturno que perjudican a la ciudad. Son el media distancia 09213 A Coruña-Vigo Urzaiz de las 21:40 y el 09183 (con el mismo recorrido) de las 18.00 horas. Este último sin medios alternativos.
Desprendimiento
Entre otras incidencias, el regional que salía de Santiago en dirección Vigo a las 16.30 horas se quedó parado durante al menos 20 minutos por un desprendimiento en la vía y sus pasajeros no pudieron reubicarse en el siguiente convoy porque iba lleno.
La única posibilidad es un AVE que sale de Pontevedra a las 19,42 horas y circula con una hora de retraso.
Suscríbete para seguir leyendo
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas