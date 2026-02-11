Caos en las vías: trenes suspendidos, ausencia de opciones alternativas y un desprendimiento

La tercera jornada de huelga ferroviaria está siendo la más complicada de la semana. Las comunicaciones en el eje atlántico se vieron considerablemente afectadas por varios cortes, ya desde primera hora de la mañana.

Según el Sindicato Ferroviario, las incidencias comenzaron de madrugada, concretamente en el primer tren media distancia que va hacia A Coruña desde Urzáiz. En menos de una hora, hubo otra.

Además, las 8,00 horas se iniciaron las cancelaciones y así hasta un total de ocho que afectaron a todo el eje costero. Ya por la tarde anunciaron que también se suspenderán trayectos en horario nocturno que perjudican a la ciudad. Son el media distancia 09213 A Coruña-Vigo Urzaiz de las 21:40 y el 09183 (con el mismo recorrido) de las 18.00 horas. Este último sin medios alternativos.

Desprendimiento

Entre otras incidencias, el regional que salía de Santiago en dirección Vigo a las 16.30 horas se quedó parado durante al menos 20 minutos por un desprendimiento en la vía y sus pasajeros no pudieron reubicarse en el siguiente convoy porque iba lleno.

La única posibilidad es un AVE que sale de Pontevedra a las 19,42 horas y circula con una hora de retraso.