El auditorio Mar de Vigo tendrá un nuevo local de uso público

El local del bajo del auditorio Mar de Vigo será objeto de una profunda transformación para ponerlo a disposición de los vecinos. «Son en torno a 3.300 o 3.400 metros cuadrados, de los cuales 2.500, que es un área muy importante, será para uso ciudadano», avanzó el alcalde, Abel Caballero. Concretó que se podrá usar «para diferentes cuestiones de gran utilidad».

El Concello, según indicó el regidor, adjudicó la redacción del proyecto, cuyo coste es de 18.000 euros. «Queremos reordenar todo el espacio. En este momento, hay piso de cemento y columnas, no hay nada más. Y, por tanto, tenemos que determinar y delimitar los sectores donde va a haber paredes, de qué forma y fijar bien los recorridos que queremos que tenga», explicó.

Añadió que «el Mar de Vigo es el éxito del siglo». «Es un éxito excepcional, fue una gran decisión», comentó. El proyecto también contemplará la adaptación de los sistemas de electricidad, climatización y otros servicios para que el espacio, que será accesible, se adapte a las normativas vigentes y sea lo más cómodo posible para los futuros usuarios.