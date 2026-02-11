Un accidente en la AP-9 «bloquea» los túneles de Beiramar y complica el tráfico de salida de Vigo

Un accidente de tráfico a primera hora de la mañana en el kilómetro 3 de la AP-9V antes del acceso de Teis está complicando la circulación de salida de Vigo desde las ocho de la mañana, llegando incluso las colas al túnel de Beiramar y al acceso a la autopista de Isaac Peral.

Todo apunta a que en el accidente estuvieron implicados tres conches, uno de ellos un taxi. Todo apunta a que se produjo por alcance. Los vehículos implicados han bloqueado parcialmente los dos carriles de la autopista, lo que ha creado un importante embudo en plena hora punta.

El accidente ha bloqueado el acceso a la AP-9V y causa importantes retenciones en el túnel de Beiramar / Concello de Vigo

Este accidente está causando colas de vehículos casi desde la misma entrada a la autopista desde el centro de la ciudad, particularmente desde el acceso a través de Isaac Peral y los túneles de Beiramar.