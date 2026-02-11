Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente en la AP-9 «bloquea» los túneles de Beiramar y complica el tráfico de salida de Vigo

La retenciones comienza ya en el acceso a la autopista desde Isaac Peral y los túneles de Beiramar

El accidente ha provocado un embudo, lo que está complicando el tráfico de salida de Vigo por la AP-9V

El accidente ha provocado un embudo, lo que está complicando el tráfico de salida de Vigo por la AP-9V / DGT

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Un accidente de tráfico a primera hora de la mañana en el kilómetro 3 de la AP-9V antes del acceso de Teis está complicando la circulación de salida de Vigo desde las ocho de la mañana, llegando incluso las colas al túnel de Beiramar y al acceso a la autopista de Isaac Peral.

Todo apunta a que en el accidente estuvieron implicados tres conches, uno de ellos un taxi. Todo apunta a que se produjo por alcance. Los vehículos implicados han bloqueado parcialmente los dos carriles de la autopista, lo que ha creado un importante embudo en plena hora punta.

El accidente ha bloqueado el acceso a la AP-9V y causa importantes retenciones en el túnel de Beiramar

El accidente ha bloqueado el acceso a la AP-9V y causa importantes retenciones en el túnel de Beiramar / Concello de Vigo

Este accidente está causando colas de vehículos casi desde la misma entrada a la autopista desde el centro de la ciudad, particularmente desde el acceso a través de Isaac Peral y los túneles de Beiramar.

