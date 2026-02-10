PEQUEÑO COMERCIO
La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años
La firma de calzado cierra su «primera casa» por motivos operativos, liquida todo su stock y se centrará en sus otras dos tiendas
La marca viguesa de zapatos Dadá pondrá fin a una etapa histórica en la ciudad: cierra su tienda de Ronda de Don Bosco 64 (en el tramo perpendicular a la calle Príncipe ) después de tres décadas de actividad. El establecimiento, «nuestra emblemática tienda… donde empezó todo», echará el cierre por razones de funcionamiento interno, vinculadas al espacio disponible en el local.
«Hoy estoy aquí para comunicaros que, después de 30 años, cerramos esta tienda. Nuestra emblemática tienda de Ronda de Don Bosco, donde empezó todo», explica uno de los responsables de la marca, que subraya que se trata de «una decisión necesaria» que han ido retrasando hasta que «por fin, ha llegado su momento».
Según detalla, el cierre responde «básicamente a motivos operativos, cuestión de espacio». Dadá continuará su actividad en Vigo a través de sus otras dos tiendas, ubicadas en el centro: «Tenemos dos tiendas. Una en Príncipe, a 300 metros, y otra en Urzáiz, a 400 metros», indica.
«Aumentaremos nuestras colecciones»
Con esta reorganización, la firma avanza que reforzará su propuesta comercial. «A partir de ahora, aumentaremos nuestras colecciones» y «mejoraremos todas las opciones técnicas», señala, con el objetivo de «ofreceros una experiencia de compra mejor».
El responsable de Dadá cierra el anuncio con un agradecimiento a la clientela que ha acompañado a la marca durante estos 30 años en la zona: «Solo me resta agradeceros a todos los que nos habéis acompañado durante este tiempo… gracias por vuestra fidelidad». Y lanza una invitación a seguir vinculados a la firma: «Os esperamos en calle Príncipe», añade, sin olvidar el último reclamo para quienes quieran aprovechar el final de etapa: «No os perdáis la liquidación en esta tienda».
