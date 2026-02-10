Vigo, punto de encuentro europeo para abordar el cáncer de laringe y su rehabilitación

El hospital Álvaro Cunqueiro acoge esta semana (9 y 10 de febrero) el I Foro Euroatlántico de Cáncer de Laringe, un encuentro científico internacional que reúne en Vigo a especialistas de referencia en cirugía de cabeza y cuello, oncología, rehabilitación e innovación tecnológica para analizar el presente y el futuro del tratamiento de esta enfermedad.

Organizado por el servicio de Otorrinolaringología del Área Sanitaria de Vigo, dirigido por el doctor Mario Fernández, el foro nace con la vocación de situar a la ciudad como un punto de encuentro europeo para el intercambio de conocimiento y el impulso de nuevas líneas de tratamiento e investigación, con especial atención a la cirugía de laringectomía total. Participan profesionales de hospitales y centros de España, Portugal y otros países europeos, reforzando el carácter internacional de la cita.

Tabaquismo

La reunión se enmarca en una patología con alta incidencia y una clara relación con el tabaquismo, principal factor de riesgo. En el Área Sanitaria de Vigo se diagnostican alrededor de 140 nuevos casos al año, una media de tres por semana, atendidos en el Álvaro Cunqueiro. Se trata de una enfermedad nueve veces más frecuente en hombres que en mujeres, con una edad media de los pacientes en torno a los 68 años. Aunque la incidencia cayó desde los años 80, los especialistas advierten de un repunte en los últimos años asociado al aumento del consumo de tabaco en población joven, lo que refuerza la importancia de la prevención y la concienciación.

El programa científico aborda aspectos clave como el diagnóstico, las técnicas quirúrgicas, los tratamientos oncológicos (radioterapia y quimioterapia), la rehabilitación funcional y social y las nuevas líneas de innovación tecnológica. Entre las novedades figura la presentación de una aplicación basada en inteligencia artificial capaz de reproducir la voz original en pacientes con traqueotomía permanente tras una laringectomía total, una herramienta que abre nuevas posibilidades en la rehabilitación vocal.

Supervivencia

En el ámbito clínico, los especialistas recuerdan que el tratamiento combina distintas estrategias, aunque la cirugía es de primera línea en muchos casos. En los tumores localmente avanzados, la laringectomía total sigue siendo la opción que ofrece mejores resultados de supervivencia, de ahí la insistencia en avanzar en programas de rehabilitación que mejoren la calidad de vida: desde la optimización de la voz mediante prótesis fonatorias hasta el acompañamiento para facilitar la reincorporación a la vida familiar, laboral y social.

La cita subraya también el valor del diagnóstico precoz: las tasas de curación rondan el 90% cuando el cáncer de laringe se detecta en estadios iniciales, mientras que en los casos avanzados se sitúan en torno al 60%. Con este foro, el Álvaro Cunqueiro aspira a consolidar una reunión anual de referencia, impulsando una atención cada vez más multidisciplinar e innovadora.