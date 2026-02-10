Vigo tiene objetivos más ambiciosos en esperas para cirugías y más laxos en consultas que A Coruña y Santiago

Los acuerdos de gestión que cada año firma el Servizo Galego de Saúde (Sergas) con las distintas áreas sanitarias de Galicia no establecen siempre las mismas metas para todos. Por ejemplo, son diferentes los objetivos establecidos en lista de espera en función de las capacidades. Así, por ejemplo, los que se acaban de rubricar para el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo son más exigentes que los estipulados para los otros dos gallegos de tercer nivel, A Coruña y Santiago. Sin embargo, son más laxos en consultas externas e iguales en pruebas diagnósticas.

Así, el Chuvi debe cerrar la demora quirúgica en junio con 69 días de media y en 70 en diciembre. A Coruña se propone recortarla a 73 y 74,5 jornadas respectivamente y Santiago, 77 y 79. Nueve días más que Vigo. Tampoco es que al complejo olívico debiera suponerle un gran esfuerzo, ya que tiene que repetir el mismo dato de junio de 2025 (69) y puede incluso empeorar en seis días el último facilitado, el de diciembre de 2024 (63,8).

Estos objetivos se refieren a la lista de espera estructural, la de pacientes que no han rechazado una fecha por el motivo que sea o ha sido necesario posponer su operación. Sobre la no estructural (también conocida como oculta u opaca) se comprometen a reducirla en un 25%, aunque se desconoce la envergadura de la cifra real porque la Xunta se ha negado siempre a facilitar estos datos.

¿A qué se comprometen con los especialistas?

En cuanto a la demora para una primera consulta hospitalaria, Vigo se fija como meta cerrar en junio la espera media en 51 días. Son cinco y medio más que A Coruña y 13 más que Santiago. En diciembre espera que se sitúe en 55 días, seis y medio más que el complejo herculino y diez más que el compostelano.

Además, trabajará para que esperen más de 60 menos del 35% de los usuarios. Sin embargo, los otros dos se comprometen a bajar al 27,5%.

¿Y en pruebas diagnósticas?

Los tres complejos quieren hacer las pruebas en una media de 85 días desde que las indican. El Chuvi lo cumple en el cómputo global de las de radiodiagnóstico (82,9), pero tendrá que mejorar en endoscopias (108,7) y en otro tipo de estudios (121).